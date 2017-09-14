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Мэрия приглашает горожан к массовой посадке деревьев в Бишкеке (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447931-ru.html

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14 сентября 2017, 21:44       Комментарии

Мэрия Бишкека приглашает всех желающих принять участие в посадке крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, тем самым внести свой вклад в озеленение и благоустройство столицы.
Как сообщает мэрия, мероприятие состоится 16 сентября в 10:00 по улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадкам деревьев.
Массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.
В мероприятии могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.
Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" будет обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия покажут, как правильно посадить деревья и расскажут об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).
Также запланирована посадка 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный) по улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева.
Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевской - 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по ул.Панфилова - 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по ул.Логвиненко - 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

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