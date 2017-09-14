В селе Кароол в Узгене здание ЦСМ требует капитального ремонта, а им выдали 2 банки краски, - депутат

14 сентября 2017, 21:18 Комментарии

В селе Кароол Узгенского района здание Цетра семейной медицины (УСМ) №12 требует капитального ремонта. Об этом 14 сентября на заседании парламента сказала депутат Аида Касымалиева (СДПК).

"Этот центр обслуживает 12 тыс. человек. Состояние здания в очень печальном состоянии, там требуется капитальный ремонт, а им за все лето выдали 2 банки краски. Министр сам говорит, что ФАП и ЦСМ первая ступень в вопросах здравоохранения. В ФАП до сих пор стоят весы 80-х годов, нет компьютеров, все заполняется в ручную, даже печка в здании только в 1 комнате,а ведь скоро зима. Я понимаю, что этот вопрос может казаться мелким и могут сказать, что его не стоило выносить на заседание ЖК, но пока не скажешь, вопрос не решается", - сказала она.