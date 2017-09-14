Без электричества в пятницу останутся 15 улиц Бишкека

14 сентября 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Пятнадцать улиц Бишкека в пятницу, 15 сентября, останутся без света, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Где ожидаются перебои с электричеством:

<ul> <li>в квадрате, ограниченном улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу и БЧК;</li> <li>в жилмассиве "Красный строитель" по улицам Набережной, Бухарской, Новой, Адырской, Наманганской, в переулках Адырском и Берликском;</li> <li>аналогичная ситуация в 27-м доме в микрорайоне "Тунгуч" в 14-м на Дэн Сяопина;</li> <li>по улицам Тоголока Молдо, Куренкеева, Исанова, Ахунбаева и Абая.</li> </ul> Перебои с электричеством обещают с 9.00 до 18.00. Отключения света связаны с ремонтом электростанции и трансформаторов.

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