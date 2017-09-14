Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В селе Кароол в Узгене здание ЦСМ требует капитального ремонта, а им выдали 2 банки краски, - депутатВ селе Кароол в Узгене здание ЦСМ требует капитального ремонта, а им выдали 2 банки краски, - депутатБолее 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека БабановаБолее 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека Бабанова

Без электричества в пятницу останутся 15 улиц Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447929-ru.html

Похожие новости

Мэрия приглашает горожан к массовой посадке деревьев в Бишкеке (фото)

В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября отключат электричество

Мэрия Бишкека приглашает горожан на посадку саженцев для озеленения города

"Ошэлектро": заявка об отключении электричества в филармонии не поступала

На выходных в Бишкеке посадят 820 деревьев. Вы можете поучаствовать

14 сентября 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Пятнадцать улиц Бишкека в пятницу, 15 сентября, останутся без света, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Где ожидаются перебои с электричеством:
<ul> <li>в квадрате, ограниченном улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу и БЧК;</li> <li>в жилмассиве "Красный строитель" по улицам Набережной, Бухарской, Новой, Адырской, Наманганской, в переулках Адырском и Берликском;</li> <li>аналогичная ситуация в 27-м доме в микрорайоне "Тунгуч" в 14-м на Дэн Сяопина;</li> <li>по улицам Тоголока Молдо, Куренкеева, Исанова, Ахунбаева и Абая.</li> </ul> Перебои с электричеством обещают с 9.00 до 18.00. Отключения света связаны с ремонтом электростанции и трансформаторов.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум