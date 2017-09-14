Более 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека Бабанова

14 сентября 2017, 20:56 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов продолжает свою агитационную кампанию по южному региону. На этот раз он встретился с жителями села Араван Араванского района Ошской области.

Послушать его предвыборную программу "Путь вперед!" пришли более 30 тысяч жителей. Политик отметил, что очень рад тому, что жители Аравана принимают активное участие в выборе будущего страны.

"Я знаю, что жителям Араванского района для получения паспорта или свидетельства о рождении, приходится ездить в райцентр, стоять в длинных очередях, давать взятки. Если вы поддержите меня, мы откроем в каждом селе центры обслуживания населения. Я создам для вас лучшие условия, чтобы вы могли жить в развитой стране. Вы сможете получать паспорта, оплачивать счета, не выезжая из села", - сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что для развития регионов необходимо развивать бизнес, а для этого нужно создавать условия для местных предпринимателей.

"Если кто-то решит открыть малый и средний бизнес в селах, то он будет освобожден от всех видов налога на 5 лет. Мы дадим свободу бизнесменам, и таким образом будем бороться с коррупцией. Я уверен, мы сможем осуществить все наши планы, у нас великое прошлое, мы прошли долгий путь, и нас ждет великое будущее. Проголосуйте за меня, и я принесу честность и справедливость нашей стране", - пообещал кандидат.

В поддержку Омурбека Бабанов выступили местные жители. Кыялбек Абдыжапаров отметил, что инициативы кандидата заслуживают похвалы.

Мочичехра Тешабаева выразила мнение, что настало время молодых.

"Мы должны поддержать Бабанова, потому что это большая возможность для Кыргызстана. Он человек, которым можно гордиться. Только с ним мы сделаем огромный рывок вперед. Нам нужен человек, который знает свое дело, только тогда в стране наступит процветание", - сказала женщина.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

* "Новый стиль управления государством"

* "Новая экономика и социальная политика"

* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

* "Безопасная страна"

* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"