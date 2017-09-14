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Более 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека БабановаБолее 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека БабановаВидео новости за 14 сентября 2017 годаВидео новости за 14 сентября 2017 года

В 2017 году сотрудники МЧС обучили более 70 тыс. жителей правилам поведения при чрезвычайных ситуациях

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447926-ru.html

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14 сентября 2017, 20:40       Комментарии

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана с начала 2017 года обучили более 70 тыс. жителей правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили 14 сентября в пресс-службе министерства, преподаватели Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при МЧС за 8 месяцев 2017 года обучено 20 тыс. 316 человек, параллельно сотрудники Управлений МЧС областей и городов Бишкек и Ош обучили 52 тыс. 708 человек.
Таким образом, в результате проведенных занятий, по состоянию на 11 сентября 73 тыс. 24 жителя страны повысили свои знания о правилах поведения при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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