В 2017 году сотрудники МЧС обучили более 70 тыс. жителей правилам поведения при чрезвычайных ситуациях

14 сентября 2017, 20:40 Комментарии

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана с начала 2017 года обучили более 70 тыс. жителей правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили 14 сентября в пресс-службе министерства, преподаватели Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при МЧС за 8 месяцев 2017 года обучено 20 тыс. 316 человек, параллельно сотрудники Управлений МЧС областей и городов Бишкек и Ош обучили 52 тыс. 708 человек.

Таким образом, в результате проведенных занятий, по состоянию на 11 сентября 73 тыс. 24 жителя страны повысили свои знания о правилах поведения при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.