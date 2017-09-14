Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео новости за 14 сентября 2017 годаВидео новости за 14 сентября 2017 годаОблачно, но без осадков, — погода по Кыргызстану на 15 сентябряОблачно, но без осадков, — погода по Кыргызстану на 15 сентября

Мужчина задушил собутыльника, скинул тело в БЧК и угнал его машину, но попал в ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447924-ru.html

Похожие новости

Милиция не нашла вооруженных мужчин, напавших на фермера. Он все придумал

МИД: Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана

Зарезавший свою жену в Москве мужчина не является гражданином КР

Посольство КР в РФ: зарезавший супругу в Москве мужчина оказался гражданином Таджикистана

Милиция Чуйской области ищет четверых вооруженных мужчин

14 сентября 2017, 20:02       Комментарии

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.
По данным ведомства, 31 июля на трассе Бишкек – Торугарт произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и машина врезалась в дерево.
"Пострадавшего доставили в территориальную больницу, но он сбежал оттуда. Следствие выяснило, что авто, попавшее в ДТП, принадлежит 47-летнему И.Т., жителю Кеминского района, который считался без вести пропавшим. Милицией получена информация, что в последний раз пропавшего видели с неким мужчиной. Вскоре в БЧК обнаружили тело И.Т. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Милиция объявила в розыск С.М. – угонщика авто", – говорится в сообщении.
В результате принятых мер сотрудники Кеминского РОВД задержали его.
"В его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. По предварительным данным преступление совершено на почве ссоры. В ночь на 31 июля у села Подгорное Кеминского района мужчины распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Собутыльник задушил владельца автомобиля, сбросил тело в канал и угнал его машину. В тот же день утром в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, он попал в ДТП", – рассказали в пресс-службе.
В настоящее время продолжается расследование по факту убийства и неправомерного завладения автомобилем.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум