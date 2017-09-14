Мужчина задушил собутыльника, скинул тело в БЧК и угнал его машину, но попал в ДТП

14 сентября 2017, 20:02 Комментарии

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

По данным ведомства, 31 июля на трассе Бишкек – Торугарт произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

"Пострадавшего доставили в территориальную больницу, но он сбежал оттуда. Следствие выяснило, что авто, попавшее в ДТП, принадлежит 47-летнему И.Т., жителю Кеминского района, который считался без вести пропавшим. Милицией получена информация, что в последний раз пропавшего видели с неким мужчиной. Вскоре в БЧК обнаружили тело И.Т. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Милиция объявила в розыск С.М. – угонщика авто", – говорится в сообщении.

В результате принятых мер сотрудники Кеминского РОВД задержали его.

"В его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. По предварительным данным преступление совершено на почве ссоры. В ночь на 31 июля у села Подгорное Кеминского района мужчины распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Собутыльник задушил владельца автомобиля, сбросил тело в канал и угнал его машину. В тот же день утром в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, он попал в ДТП", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время продолжается расследование по факту убийства и неправомерного завладения автомобилем.