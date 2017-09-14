Облачно, но без осадков, — погода по Кыргызстану на 15 сентября

14 сентября 2017, 19:37 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В пятницу, 15 сентября, в стране осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, днем возможна переменная облачность. Прогнозируется западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, дневная +29...+34.

В Таласской области ночью +8...+13, днем от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.

В Иссык-Кульской области в ночное время 9-14 тепла, днем +20...+25.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Бишкеке ночью +12...+14, днем прогнозируется 26-28 тепла.

В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +27...+29.

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