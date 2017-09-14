Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омурбек Бабанов: Мы создадим максимальные условия для развития регионовОмурбек Бабанов: Мы создадим максимальные условия для развития регионовАтамбаев Путину: И дальше у нас будет несколько встреч до декабряАтамбаев Путину: И дальше у нас будет несколько встреч до декабря

В Британии выпущена купюра в честь автора "Гордости и предубеждения"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-brit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447922-ru.html

Похожие новости

Назначен новый директор Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля

Реализован первый именной автономер нового образца AMG за 100 тысяч сомов

161 из 199 автомашин с повышенным радиационным фоном дезактивирована, - правительство

В Кара-Суу водитель выехал на встречку, врезался в 5 авто и перевернулся

Декларация—2016: У вице-мэров города Ош нет квартир и автомобилей

14 сентября 2017, 19:15       Комментарии

Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую купюру с изображением автора романа "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Об этом пишет "Лента.ру", со ссылкой на пресс-службу регулятора.
На пластиковой банкноте отпечатан портрет писательницы и приведена цитата из произведения: "Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению". На лицевую сторону британцы традиционно помещают изображение королевы Елизаветы II.
Наряду с Джейн Остин, банкноты Великобритании в сейчас украшают портреты политика Уинстона Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум