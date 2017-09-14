В Британии выпущена купюра в честь автора "Гордости и предубеждения"

14 сентября 2017, 19:15 Комментарии

Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую купюру с изображением автора романа "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Об этом пишет "Лента.ру", со ссылкой на пресс-службу регулятора.

На пластиковой банкноте отпечатан портрет писательницы и приведена цитата из произведения: "Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению". На лицевую сторону британцы традиционно помещают изображение королевы Елизаветы II.

Наряду с Джейн Остин, банкноты Великобритании в сейчас украшают портреты политика Уинстона Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.