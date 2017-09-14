Омурбек Бабанов: Мы создадим максимальные условия для развития регионов

14 сентября 2017, 19:20 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области, где презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".

Кандидат отметил, что в Араванском районе большая часть населения занята в сельском хозяйстве, и местные жители обеспечивают продовольствием всю страну. Он поблагодарил фермеров, пришедших на встречу, несмотря на разгар полевых работ.

Кандидат напомнил, что в 2010 году его партия обещала льготные кредиты на развитие сельского хозяйства, и уже в 2011 году программа "Доступные кредиты фермерам" начала работать.

"Мы создадим максимальные условия для развития регионов. Эти низкопроцентные кредиты на долгий срок будут выдаваться для того, чтобы вы могли заниматься земледелием, бизнесом. Чтобы у вас была работа здесь, на родине, и не приходилось отправляться за заработком в другие страны", – сказал Омурбек Бабанов.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 14.09.2017 г. Тираж: 1.