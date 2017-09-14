Атамбаев Путину: И дальше у нас будет несколько встреч до декабря

14 сентября 2017, 19:01 Комментарии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, российский лидер констатировал рост взаимодействия двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет. Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения", – сказал Путин.

Глава российского государства отметил рост товарооборота и позитивные подвижки практически по всем направлениям сотрудничества.

"Мы отмечаем, мы тоже об этом говорили, что после присоединения Кыргызстана к ЕврАзЭС наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения. Все это — такие позитивные тренды, мы очень рады, но, конечно, нужно внимательно на все это посмотреть", – отметил президент РФ.

Атамбаев также заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.

"Я помню, как во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали (может это кому-то покажется мелким) водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается. Хотелось бы мне как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, который мне остался", – заявил Атамбаев.

Атамбаев сообщил, что до конца его президентских полномочий в декабре текущего года он планирует еще несколько раз встретиться с президентом России.

"И дальше у нас будет несколько встреч до декабря", – сказал он.

Атамбаев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для сохранения нынешнего уровня двусторонних отношений и последующего его углубления.