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Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: Я буду работать над развитием отношений с соседними странамиСооронбай Жээнбеков: Я буду работать над развитием отношений с соседними странами

Атамбаев Путину: И дальше у нас будет несколько встреч до декабря

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447920-ru.html

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Президент КР Алмазбек Атамбаев прибыл в Российскую Федерацию

Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

14 сентября 2017, 19:01       Комментарии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, российский лидер констатировал рост взаимодействия двух стран. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет. Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения", – сказал Путин.
Глава российского государства отметил рост товарооборота и позитивные подвижки практически по всем направлениям сотрудничества.
"Мы отмечаем, мы тоже об этом говорили, что после присоединения Кыргызстана к ЕврАзЭС наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения. Все это — такие позитивные тренды, мы очень рады, но, конечно, нужно внимательно на все это посмотреть", – отметил президент РФ.
Атамбаев также заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.
"Я помню, как во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали (может это кому-то покажется мелким) водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается. Хотелось бы мне как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, который мне остался", – заявил Атамбаев.
Атамбаев сообщил, что до конца его президентских полномочий в декабре текущего года он планирует еще несколько раз встретиться с президентом России.
"И дальше у нас будет несколько встреч до декабря", – сказал он.
Атамбаев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для сохранения нынешнего уровня двусторонних отношений и последующего его углубления.

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