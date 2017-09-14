В Ташкенте демонстрируется крупнейшая экспозиция в Центральной Азии

14 сентября 2017, 18:47 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. В Ташкентском "Узэкспоцентре" открыты международные выставки "Текстильное оборудование и технологии – "CAITME 2017" и "Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan 2017". Об этом сообщает агентство "УзА".

Мероприятия организованы Международной выставочной компанией "ITE-Uzbekistan" и группой компаний "ITE" (Великобритания) при поддержке Министерства внешней торговли Республики Узбекистан, акционерного общества "Узбекенгилсаноат", Торгово-промышленной палаты, Ассоциации дизайнеров и модельеров Узбекистана "Осиё рамзи".

Легкая промышленность является многоплановой и инновационно привлекательной отраслью нашей экономики. Сегодня проводится широкомасштабная работа в данном направлении. В соответствии с Указом Первого Президента нашей страны Ислама Каримова "О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы" от 4 марта 2015 года в отрасли планируется реализовать 77 крупных инвестиционных проектов с привлечением прямых инвестиций в размере 900 миллионов долларов. Намечается нарастить производственные мощности путем увеличения объемов покраски пряжи в три раза, производства трикотажной пряжи – в полтора, готовой ткани – в два, швейно-трикотажной продукции – в три, носочных изделий – в два раза. Реализация этих проектов позволит организовать более 40 тысяч рабочих мест.

Широкая география и большое количество участников международных выставок "Текстильное оборудование и технологии – "CAITME 2017" и "Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan 2017" превращают данный форум в крупнейшую экспозицию в СНГ и Центральной Азии. Так, в нынешнем году свои современные технологии и продукцию представляют свыше 350 компаний из Узбекистана, Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Люксембурга, Нидерландов, России, Румынии, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, всего из 22 стран.