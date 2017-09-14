Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

14 сентября 2017, 18:37 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. В Бишкеке состоялось внеочередное заседание парламентской фракции "Кыргызстан". По итогам заседания парламентарии приняли решение фракции о поддержке на предстоящих выборах кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на пост Президента Кыргызской Республики.

Ниже приводится текст решения фракции "Кыргызстан":

"Ради укрепления государственности, достижений последних лет, поддержании целостности государства, парламентская фракция "Кыргызстан" на внеочередном заседании, рассмотрев пройденный трудовой путь тринадцати кандидатов на пост Президента Кыргызской Республики, учитывая богатый жизненный опыт, простоту и человечность, ведение объективной работы в интересах народа, решила поддержать кандидатуру Жээнбекова Сооронбая Шариповича на пост Президента Кыргызской Республики".

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 14.09.2017 г. </li> </ul>