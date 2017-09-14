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В Оше прошло пробное тестирование оборудования по идентификации избирателей

 

Фотографии: kabar.kg

                

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447917-ru.html

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14 сентября 2017, 18:41       Комментарии

Ош, 14.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше на избирательном участке №5315 прошло пробное тестирование оборудования по идентификации избирателей.
В тестировании приняли участие жители территориального совета №8 "Ак-Буура", аксакалы, представители городских организаций, служб и ведомств, молодежь города.
В ходе тестирования операторами особое внимание уделялось работе технического оборудования, в том числе компьютерной технике, работе сканеров отпечатков пальцев, комборидера и камеры.
По словам главы городского штаба по подготовке и проведению выборов президента КР Тянь-Шанбека Марифова, каждый избиратель для участия в выборном процессе при предоставлении паспорта проходит ряд идентификационных процедур.
"Вначале паспорт избирателя проверяет особый прибор - комборидер, который считывает данные с ID-карты и находит избирателя в базе. Далее обязательным является процедура сканирования отпечатка пальца. Зачастую этого бывает достаточно. Однако, в случае, если сканер отпечатка пальца не идентифицирует избирателя после десятикратного сканирования, лицо избирателя сканирует камера, после чего и выдается чек для участия в голосовании", - отметил он.
В течение получасового пробного тестирования оборудования идентификацию прошли порядка 200 избирателей.

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