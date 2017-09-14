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Национальная академия наук не имеет отношения к ошибке в КонституцииНациональная академия наук не имеет отношения к ошибке в КонституцииФракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая ЖээнбековаФракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447916-ru.html

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Преподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)

14 сентября 2017, 18:38       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоялось внеочередное заседание парламентской фракции "Кыргызстан". По итогам данного заседания парламентарии приняли решение фракции о поддержке кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызской Республики.
Ниже приводим текст данного решения:
"Ради укрепления государственности, достижений последних лет, поддержании целостности государства, парламентская фракция "Кыргызстан" на внеочередном заседании, рассмотрев пройденный трудовой путь тринадцати кандидатов на пост президента Кыргызской Республики, учитывая богатый жизненный опыт, простоту и человечность, ведение объективной работы в интересах народа, решила поддержать кандидатуру Жээнбекова Сооронбая Шариповича на пост президента Кыргызской Республики".
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 14.09.2017 г.

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