Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

14 сентября 2017, 18:38 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоялось внеочередное заседание парламентской фракции "Кыргызстан". По итогам данного заседания парламентарии приняли решение фракции о поддержке кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызской Республики.

Ниже приводим текст данного решения:

"Ради укрепления государственности, достижений последних лет, поддержании целостности государства, парламентская фракция "Кыргызстан" на внеочередном заседании, рассмотрев пройденный трудовой путь тринадцати кандидатов на пост президента Кыргызской Республики, учитывая богатый жизненный опыт, простоту и человечность, ведение объективной работы в интересах народа, решила поддержать кандидатуру Жээнбекова Сооронбая Шариповича на пост президента Кыргызской Республики".

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 14.09.2017 г.