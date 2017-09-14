Сооронбай Жээнбеков: Я буду работать над развитием отношений с соседними странами

14 сентября 2017, 19:00 Комментарии

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках своей агитационной кампании встретился с жителями Ала-Букинского района Жалал-Абадской области.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что среди прочих приоритетом его президентской деятельности будет решение приграничных вопросов и укрепление дружественных отношений с соседними странами. "Я знаю, что больше всего вас беспокоят некоторые вопросы по границе между двумя государствами - Кыргызстаном и Узбекистаном. За год - с августа 2016 года по август 2017 года было проведено 15 совещаний межправительственных групп. Такие встречи не проводились уже более 10 лет. В итоге мы пришли к единому мнению, главы наших государств подписали соглашение. В решении вопросов границ учтены интересы обоих государств. Как я знаю, ала-букинцы просят открыть контрольно-пропускной пункт "Баймак", который был закрыт в рамках соглашений по ЕАЭС. На сегодня мы проводим переговоры с учетом интересов местного населения. Не скажу, что КПП будет открыт уже завтра, так как каждая сторона имеет свои обязательства, но руководство обеих стран будет проводить дальнейшие действия с учетом того, чтобы не была прервана связь между двумя братскими народами. Я очень хорошо знаком с этим вопросом", - сообщил кандидат.

Также он отметил, что ала-букинцы прекрасно освоили выращивание слив, пожелал им развивать свою деятельность в агросекторе. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в целях обеспечения доступными кредитами возглавляемое им правительство снизило до 6 процентов ставок кредитов, выдаваемых на перерабатывающую отрасль сельского хозяйства.

На встрече в Ала-Букинском районе приняло участие более 7 тысяч человек. В поддержку Сооронбая Жээнбекова выступили сопредседатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов, председатель Совета аксакалов Ала-Букинского района Саматкул Максымбеков, ветеран района Гафуржан Ражаббаев, ветеран труда Сайракан Асанова.