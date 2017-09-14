Кредит, который довел до инсульта, — как правильно провести той

14 сентября 2017, 18:25 Комментарии

В Кыргызстане человек, задумавший провести торжество, извернется, но найдет на него деньги, но не всегда вовремя и быстро избавится от долгов.

Жамал Асанова (имя изменено) взяла в банке на эти цели 250 тысяч сомов, но через полгода у нее случился инсульт. Сейчас у женщины парализована половина тела, за ней ухаживает сноха. Об этом агентству Sputnik Кыргызстан рассказала ее сестра Марал.

"Прошлой осенью сестра, чтобы одновременно провести тои по случаю рождения внука и женитьбы младшего сына, взяла в банке кредит. С процентами она должна была выплачивать около 25 тысяч сомов ежемесячно. Почему-то тои не окупились, то есть конвертов было недостаточно, чтобы покрыть расходы. Теперь ей приходится погашать долг из своего кармана. После двух-трех выплат ей стало трудно рассчитываться с банком. Как на зарплату учителя выплачивать в месяц 25 тысяч? И дети, только что создавшие семью, не могут помочь. Из-за расстройства у нее и случился инсульт", - рассказала женщина.

Сейчас Асанова без посторонней помощи ничего не может делать. Чтобы выплатить долг, сын с невесткой оставили мать у старшего сына и уехали на заработки в Россию.

Почти все банки дают кредиты на проведение тоев В Кыргызстане 25 банков, и только три из них, как мы выяснили, не выдают потребительские кредиты. Два банка не предлагают никаких кредитов вообще. А остальные помогут с проведением торжественных мероприятий. Два-три банка выдают потребительский заем до 5-8 миллионов сомов на пять лет, а большинство предлагают 100-150 тысяч сомов на 3 года.

Условия обычные - документы, удостоверяющие личность, справки о заработной плате и с места жительства. Если сумма маленькая, нужно поручительство двоих-троих человек, а если большая, то в залог следует представить недвижимое или движимое имущество.

Кредиты в сомах выдают от 13 до 33 процентов (но 13-процентные только в двух банках, большинство от 20 и выше), в долларах - от 13 до 22 процентов.

В каких регионах берут больше кредитов? Тут лидирует Ош. Каждый шестой горожанин одалживается у банка на проведение таких мероприятий. Если брать в общем Ошскую область, то этот показатель составляет всего 3 процента, по стране это самые низкие цифры. Такие данные привел Фонд народонаселения ООН в начале нынешнего года.

По статистике, большинство получателей кредитов на проведение тоев - девушки до 20 лет.

А среди мужчин чаще всего получают заем люди за 70 лет, из них каждый десятый - на той.

Количество прогоревших на тоях неизвестно В Кыргызстане нигде и ни у кого нет точных сведений о количестве получивших кредит на проведение тоев и о тех, кто не может расплатиться. Sputnik Кыргызстан обращался в министерства экономики и финансов, Национальный банк, но они сообщили, что такие сведения хранятся только в банках.

Большинство последних сразу говорят, что такие сведения - это финансовая тайна, и лишь некоторые - что рассмотрят возможность ответить на этот вопрос.

Дающие в долг Кыргызстанцы, не имеющие средств, но мечтающие провести торжество, обращаются не только в банки, но и в микрокредитные организации или к людям, которые дают деньги под проценты.

Последние под разными предлогами отказались общаться с журналистами. Поэтому пришлось обращаться к ним и кредитным организациям как частное лицо.

Большинство "микрокредиток" дают деньги на один год под 30-38 процентов. Специалист компании, в которую мы обратились с просьбой выдать 80 тысяч сомов на проведение тоя, вежливо рассказал об условиях.

"Принесите справки с места работы и жительства. В залог ничего не берем, но должен быть поручитель. Даем деньги под 38 процентов. Тогда в месяц вы должны будете выплачивать 6 667 сомов в качестве основного долга. А если прибавить проценты, то в первый месяц следует выплатить 9 200 сомов. Потом добавочные проценты начнут уменьшаться, и 12 месяцев вы будете вносить по 6 877 сомов", - сказал специалист.

Следовательно, этой компании за один год вы выплатите 17 тысяч сверх основной суммы.

Другой наш респондент - человек, который дает деньги под проценты. Его мы нашли на одном из рекламных сайтов. Он назвался Русланом. Ему также сказали, что не хватает 80 тысяч сомов на той и рассчитаемся за четыре месяца. Но он ответил, что дает минимум 100 тысяч, и подсчитал проценты.

"100 тысяч делим на четыре месяца, получается 25 тысяч. Каждый месяц будете платить сверх этого по 5 тысяч. Внося по 30 тысяч сомов четыре месяца, вы выплатите 120 тысяч", - сказал Руслан.

В качестве залога он, оказывается, берет недвижимое или движимое имущество. В нашем случае следовало передать ему по генеральной доверенности автомобиль.

Что о тоях говорят закон и шариат? Ислам приветствует, если родственники и друзья помогают в проведении торжеств, но выступает против расточительства, сказал специалист отдела наставлений и даавата Духовного управления мусульман Кыргызстана Султанали Гапуров.

© Фото / пресс-служба ДУМК КРСпециалист отдела наставлений и даавата Духовного управления мусульман Кыргызстана Султанали Гапуров "По шариату при обрядах нике и рождения дочери можно зарезать одного барана, когда рождается сын - двух. Расточительство - это грех. Ислам считает неправилстатьным брать в долг. Кроме того, проводить торжество не является обязанностью мусульманина. Все нужно делать в зависимости от возможностей", - сказал Гапуров.

Вопрос о расточительных тоях на уровне закона поднимался в Жогорку Кенеше несколько раз. Но к единому мнению парламентарии так и не пришли. В 2016 году депутат Аида Салянова разработала законопроект об ограничении числа гостей, но это предложение также не нашло поддержки.

Документ был призван препятствовать расточительству на свадьбах, семейных торжествах и похоронах среди работников государственных и муниципальных учреждений. По проекту при рождении ребенка, проводах в паломничество, на дни рождения, разрезание пут и по поводу обрезания предлагалось приглашать не более 100 человек, на проводы невесты - не более 50. А на самом торжественном празднике - свадьбе - разрешалось присутствие 150 человек.

Тои, оправдавшие себя Иногда мы слышим, что той покрыл расходы. В идеале все стремятся к этому. Наша читательница Нургуль Баатырбекова, которая провела два оправдавших себя больших торжества, поделилась опытом правильного планирования.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Нургуль Баатырбекова: той - это событие, которое объединяет родственников, друзей и сватов. Но чтобы после него не оставалось обид и долгов, надо все хорошо распланировать "Той - это событие, которое объединяет родственников, друзей и сватов. Но чтобы после него не оставалось обид и долгов, надо все хорошо распланировать. Каждый человек, готовясь к торжеству, должен задать себе вопросы: "Сколько я дал на тоях других людей? Сколько человек придут ко мне?". И только потом надо начинать дела в соответствии с подсчетами. В основном нужно считать, сколько ваши гости принесут денег, чтобы расплатиться с кафе-ресторанами", - поделилась Баатырбекова.

Она добавила, что у хозяина должно хватить денег на закупку скота, сладостей, спиртного и прочего. Неправильно затевать той без финансового запаса, надеясь, что торжество окупится.

Что говорит финансист Чтобы не оказаться в трудной ситуации и если нет возможности и средств, лучше той не проводить, советует финансовый консультант Искендер Шаршеев.

© Фото / Айжамал КондучаловаФинансовый консультант Искендер Шаршеев "Человек должен полностью рассчитать отдачу. Тои сейчас стали особым видом бизнеса. У нас 40 процентов гостей дарят деньги, которые в основном уйдут на их угощение. Остальные могут принести меньше, поэтому часто средств не хватает, чтобы расплатиться", - говорит Шаршеев.

Финансист добавил, что если встречать гостей в зависимости от состояния кошелька, то от мероприятия будет только польза.

"Той, получение благословения - это хорошо. Укрепляются связи, появляются денежные отношения, работают кафе-рестораны, реализуются сельскохозяйственная продукция и скот. Если смотреть с экономической точки зрения, такие тои полезны и для государства. Но если у вас есть возможность зарезать только теленка, не надо занимать на лошадь. И гости должны быть далеки от критики, понимать возможности хозяина", - считает Шаршеев.

Он заметил, что кыргызстанцы сильно транжирят, 50-60 процентов денег выбрасывается на ветер. Поэтому, если нет достаточно средств, лучше повременить с тоями.

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