В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября отключат электричество

14 сентября 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:30 до 18:00:

– квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, Жибек Жолу, БЧК.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Набережная, Бухарская, Новая, Адырская,Намангансая, переулки Адырский, Берликский);

– улицы Тоглок Молдо, Куренкеева, Исанова;

– улицы Ахунбаева, Абая.

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Тунгуч" (дом №27);

– улица Дэн Сяопина (дом №14).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулок Южный, Зеленый, район ПМК-3), Луговое;

– село Аламудун (улица Панфилова, жилмассив "Кыргызстан");

– села Сарбан (улицы Ала-Арчинская, Адыгене, Тогуз-Булак), Таш-Добо;

– села Тош-Булак (улица Советская), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Кирова);

– села Нижневосточное (улицы Дружбы, Акушинская, Садовая, Бакиевская, Авиаторов, Строительная), Дачи-СУ;

– село Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Табышалиева, Яккупбаева, Заречная, Проектируемая, Жаламыш, Билал, Кулова, Абакир);

– села Садовое, Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш.

С 9:00 до 13:00:

– село Сокулук (улицы Московская, Ленина, Свердлова, Шопокова).

С 8:30 до 16:00:

– город Кара-Балта (улица Луговая);

– села Кара-Суу, Ставрополовка.