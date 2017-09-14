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В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября отключат электричество

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447913-ru.html

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14 сентября 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 15 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:30 до 18:00:
– квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, Жибек Жолу, БЧК.
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Набережная, Бухарская, Новая, Адырская,Намангансая, переулки Адырский, Берликский);
– улицы Тоглок Молдо, Куренкеева, Исанова;
– улицы Ахунбаева, Абая.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Тунгуч" (дом №27);
– улица Дэн Сяопина (дом №14).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулок Южный, Зеленый, район ПМК-3), Луговое;
– село Аламудун (улица Панфилова, жилмассив "Кыргызстан");
– села Сарбан (улицы Ала-Арчинская, Адыгене, Тогуз-Булак), Таш-Добо;
– села Тош-Булак (улица Советская), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Кирова);
– села Нижневосточное (улицы Дружбы, Акушинская, Садовая, Бакиевская, Авиаторов, Строительная), Дачи-СУ;
– село Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Табышалиева, Яккупбаева, Заречная, Проектируемая, Жаламыш, Билал, Кулова, Абакир);
– села Садовое, Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш.
С 9:00 до 13:00:
– село Сокулук (улицы Московская, Ленина, Свердлова, Шопокова).
С 8:30 до 16:00:
– город Кара-Балта (улица Луговая);
– села Кара-Суу, Ставрополовка.

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