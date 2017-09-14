Национальная академия наук не имеет отношения к ошибке в Конституции

14 сентября 2017, 18:41 Комментарии

Национальная академия наук Кыргызстана не имеет отношения к ошибке в Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, публикация Конституции КР, о которой говорит депутат ЖК КР, не имеет отношения к НАН КР.

"Издательство "Академия", допустившее ошибку в тексте гимна, опубликованном на обложке Конституции, является частным предприятием. НАН КР не издавало и не издает тексты Основного закона", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Депутат отметил, что в гимне вместо слов "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер".