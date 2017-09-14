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Национальная академия наук не имеет отношения к ошибке в Конституции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/natsio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447912-ru.html

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Академия наук ответила депутату относительно ошибки в одном из изданий Конституции

14 сентября 2017, 18:41       Комментарии

Национальная академия наук Кыргызстана не имеет отношения к ошибке в Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, публикация Конституции КР, о которой говорит депутат ЖК КР, не имеет отношения к НАН КР.
"Издательство "Академия", допустившее ошибку в тексте гимна, опубликованном на обложке Конституции, является частным предприятием. НАН КР не издавало и не издает тексты Основного закона", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Депутат отметил, что в гимне вместо слов "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер".

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