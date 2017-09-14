Академия наук ответила депутату об ошибке в одном из изданий Конституции КР

14 сентября 2017, 18:19 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Национальная Академия наук прокомментировала заявление депутата парламента Мыктыбека Абдылдаева о том, что в одном из изданий Конституции Кыргызстана была допущена ошибка.

Академия наук заявила, что не имеет отношения к изданной частным предприятием "Академия" текста Основного закона, где допущена ошибка.

"Публикация Конституции Кыргызской Республики, о которой говорит депутат Мыктыбек Абдылдаев, не имеет отношения к Академии наук республики", - сообщили в пресс-службе НАН.

Издательство "Академия", допустившее ошибку в тексте гимна, опубликованном на обложке Конституции, является частным предприятием, указали в пресс-службе.

Академия наук КР не издавало и не издает тексты Конституции Кыргызстана.