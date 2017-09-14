Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев встретился с Владимиром Путиным в СочиАлмазбек Атамбаев встретился с Владимиром Путиным в СочиВыборы-2017: Чего ожидать от альянса Бабанова и ТоробаеваВыборы-2017: Чего ожидать от альянса Бабанова и Торобаева

Академия наук ответила депутату об ошибке в одном из изданий Конституции КР

Источник:
http://kabar.kg/news/akademiia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447911-ru.html

Похожие новости

Национальная академия наук не имеет отношения к ошибке в Конституции

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Верховном суде, Конституционной палате и Судебном департаменте

Академия наук ответила депутату относительно ошибки в одном из изданий Конституции

Омурбек Бабанов: В выборе президента ошибаться нельзя!

Счетная палата провела аудиты в Верховном суде, Конституционной палате и Судебном департаменте

14 сентября 2017, 18:19       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Национальная Академия наук прокомментировала заявление депутата парламента Мыктыбека Абдылдаева о том, что в одном из изданий Конституции Кыргызстана была допущена ошибка.
Академия наук заявила, что не имеет отношения к изданной частным предприятием "Академия" текста Основного закона, где допущена ошибка.
"Публикация Конституции Кыргызской Республики, о которой говорит депутат Мыктыбек Абдылдаев, не имеет отношения к Академии наук республики", - сообщили в пресс-службе НАН.
Издательство "Академия", допустившее ошибку в тексте гимна, опубликованном на обложке Конституции, является частным предприятием, указали в пресс-службе.
Академия наук КР не издавало и не издает тексты Конституции Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум