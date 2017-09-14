Близ Кара-Балты бус с пассажирами попал в ДТП, госпитализированы 5 человек

14 сентября 2017, 18:27 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В селе Сары-Булак по дороге в Кара-Балту маршрутка с пассажирами попала в ДТП, в результате чего госпитализированы 5 человек, водитель не пострадал.

По информации патрульной милиции ГУВД Чуйской области, авария произошла вчера, 13 сентября на 6 км автодороги Сары-Булак – Кара-Балта.

Сообщается, что водитель "Мерседеса" не справился с управлением, и микроавтобус упал на бок. Пять пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сам водитель не обращался к врачам за помощью.

Напомним, это не первый случай, когда общественный транспорт попадает в ДТП.