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Близ Кара-Балты бус с пассажирами попал в ДТП, госпитализированы 5 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bliz-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447909-ru.html

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На встречу с Омурбеком Бабановым в Оше пришли более 5 тыс. человек

На встречу с Омурбеком Бабановым в Оше пришли более 5 тыс. человек

14 сентября 2017, 18:27       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В селе Сары-Булак по дороге в Кара-Балту маршрутка с пассажирами попала в ДТП, в результате чего госпитализированы 5 человек, водитель не пострадал.
По информации патрульной милиции ГУВД Чуйской области, авария произошла вчера, 13 сентября на 6 км автодороги Сары-Булак – Кара-Балта.
Сообщается, что водитель "Мерседеса" не справился с управлением, и микроавтобус упал на бок. Пять пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сам водитель не обращался к врачам за помощью.
Напомним, это не первый случай, когда общественный транспорт попадает в ДТП.

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