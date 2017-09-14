Кыргызские и узбекские ученые сотрудничают в изучении духовного наследия в эпоху средневековья

14 сентября 2017, 18:34 Комментарии

Ташкент, 14.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Ведущий специалист департамента международных связей и инвестиций Кыргызско-Узбекского университета, кандидат философских наук Рустамбек Салимов сегодня вступил с докладом о развитие науки и образование в период правления Амира Темура на международной конференции "Наука и культура в эпоху тимуридов" в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент ИА "Кабар" из зала заседания конференции.

По его словам, духовное наследие эпохи тимуридов занимает достойное место в истории мировой цивилизации. Блистательный взлёт науки, архитектуры, градостроительства, изобразительных и прикладных искусств, литературы, поэзии музыки, зрелищных искусств являет собой уникальный феномен мирового масштаба, не случайно получивший определение "Восточный Ренессанс".

"В этот период на территории нынешнего Кыргызстана жили и творили такие деятели науки и богословии, как Имам Серахси, Фахриддин Хасан аль-Узгенди, Бурхан ад-дин Клич Маргинани, Сулайман аль-Оши, Осмон аль- Оши и другие. Их творчество, духовные наследия мало изучены. Мы намерены вместе с узбекскими коллегами исследовать их духовные наследия объективно и комплексно, в контексте современных духовных реалий, свободно от политических, идеологических конъюнктур, факторов и тенденций", - резюмировал молодой кыргызский ученый.