Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая ЖээнбековаФракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая ЖээнбековаКыргызские и узбекские ученые сотрудничают в изучении духовного наследия в эпоху средневековьяКыргызские и узбекские ученые сотрудничают в изучении духовного наследия в эпоху средневековья

В Оше проводятся активные работы по освещению территории всех многоэтажных домов

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447907-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков: Я буду работать над развитием отношений с соседними странами

ЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работы

ЖК одобрил законопроект о прохождении альтернативной службы через выполнение общеполезной работы и взнос 25 тыс. сомов

Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Россию

14 сентября 2017, 18:36       Комментарии

Ош, 14.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев 13 сентября посетил микрорайон "Кулатов", где ознакомился с проектом по освещению придомовой территории многоэтажных домов.
По словам градоначальника, во всем городе Ош будет освещена территория вблизи многоэтажных домов.
Согласно принятой Программе развития города, одним из приоритетных направлений развития является освещение дорог города, а также придомовой территории многоэтажных домов. Согласно данной программе за последние три года в Оше освещено порядка 174 км дорог.
"В городе насчитывается порядка 640 многоэтажных домов, территория возле всех из них будет полностью освещена. Это создаст благоприятные условия для жителей многоэтажных домов, повысит обеспечение безопасности в придомовой территории. Все работы производятся мэрией города Ош за счет средств из местного бюджета. За последние 26 лет в Оше не было так светло. Работы разделены на 4 лота. Первый лот – закупка светодиодных светильников. Три других лота – строительно-монтажные работы. Выражаю уверенность, что в течение 1,5 месяцев будут завершены работы по установке систем освещения на придомовой территории всех многоэтажных домов", - сказал Кадырбаев.
Всего в территориальном совете №5 "Керме-Тоо", в который входят микрорайоны СМУТТ, Военный городок, Кулатов, Толойкон, а также в микрорайоне "Анар" установлено свыше 100 современных светодиодных энергосберегающих светильников мощностью 100 ВТ и порядка 250 электроопор. В целом предусмотрена установка порядка 40 щитов управления.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум