В Оше проводятся активные работы по освещению территории всех многоэтажных домов

14 сентября 2017, 18:36 Комментарии

Ош, 14.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев 13 сентября посетил микрорайон "Кулатов", где ознакомился с проектом по освещению придомовой территории многоэтажных домов.

По словам градоначальника, во всем городе Ош будет освещена территория вблизи многоэтажных домов.

Согласно принятой Программе развития города, одним из приоритетных направлений развития является освещение дорог города, а также придомовой территории многоэтажных домов. Согласно данной программе за последние три года в Оше освещено порядка 174 км дорог.

"В городе насчитывается порядка 640 многоэтажных домов, территория возле всех из них будет полностью освещена. Это создаст благоприятные условия для жителей многоэтажных домов, повысит обеспечение безопасности в придомовой территории. Все работы производятся мэрией города Ош за счет средств из местного бюджета. За последние 26 лет в Оше не было так светло. Работы разделены на 4 лота. Первый лот – закупка светодиодных светильников. Три других лота – строительно-монтажные работы. Выражаю уверенность, что в течение 1,5 месяцев будут завершены работы по установке систем освещения на придомовой территории всех многоэтажных домов", - сказал Кадырбаев.

Всего в территориальном совете №5 "Керме-Тоо", в который входят микрорайоны СМУТТ, Военный городок, Кулатов, Толойкон, а также в микрорайоне "Анар" установлено свыше 100 современных светодиодных энергосберегающих светильников мощностью 100 ВТ и порядка 250 электроопор. В целом предусмотрена установка порядка 40 щитов управления.