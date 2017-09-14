Портрет идеального президента: Шесть преимуществ Сооронбая Жээнбекова

14 сентября 2017, 16:53 Комментарии

Накануне президентских выборов, будь они в любой стране, маркетологи и политтехнологи составляют портрет будущего национального лидера на основе опроса избирателей. С каждой предвыборной кампанией электорат наделяет потенциального главу государства новыми характеристиками, возникающими в результате перемен реальной жизни. Какими же достоинствами, знаниями и навыками должен обладать человек, которого действительно хотелось бы избрать? В качестве эксперимента, соберем портрет будущего

президента Кыргызстана на примере Сооронбая Жээнбекова - кандидата от партии

СДПК.

Во-первых, президент должен быть образованным. Буквально - иметь диплом о законченном высшем образовании. Сооронбай Жээнбеков закончил Кыргызский сельскохозяйственный институт им. К.И.Скрябина по специальности зооинженер в 1983 году. Спустя ровно 20 лет получил второе высшее образование и диплом бухгалтера после окончания экономического факультета Кыргызского аграрного университета. Благодаря образованию кандидат в президенты знает, как развивать отрасль, в которой занято две трети населения. Экономическое образование позволяет Сооронбаю Жээнбекову разбираться в хитросплетениях финансовой, денежно-кредитной политики, что важно для госменеджера. Имея два таких высших образования, Сооронбай Жээнбеков хорошо осведомлен о положении дел во многих отраслях и о проблемах, стоящих перед ними. Следовательно, как Президент, он точно определит основные векторы развития республики на ближайшие 6 лет.

Президент должен быть профессионалом и иметь взгляды на развитие той отрасли, в

которой он является специалистом. Это качество Сооронбай Жээнбеков не раз демонстрировал на постах главы комитета по аграрным делам в парламенте, министерства сельского хозяйства и правительства страны. Он всегда отстаивал интересы сельских тружеников, и многие его инициативы были направлены на их поддержку. Решение правительства Жээнбекова о предоставлении доступных, с 6-ти процентной ставкой кредитов для перерабатывающей отрасли, показывает, что этот человек знает и чувствует нужды народа. Его личное убеждение - развитие села непременно повлечет за собой развитие всей страны, привело к созданию Концепции развития регионов, призванной повысить уровень жизни села до планки города и решить проблемы безработицы и внутренней миграции. Другое детище Сооронбая Жээнбекова - госпрограммы по развитию ирригации и сохранению плодородия земель вошли в концепцию "Стратегия -2040", которая является своего рода дорожной картой развития Кыргызстана. Следующим шагом Сооронбая Жээнбекова на пути к селу и регионам станет разработка программы обеспечения населения районов и сел работой. Он этом заявил во время с избирателями, это обещание выполнимо, поскольку по прогнозам экспертов на местах можно

трудоустроить 30% населения. Предложенный им пакет госпрограмм - не декларативные заявления о намерениях, а четко продуманный план действий. Все сказанное показывает, что Сооронбай Жээнбеков, как настоящий профессионал разбирается в своей сфере деятельности и обладает практическими знаниями.

Следующим немаловажным преимуществом будущего президента должна стать преемственность. Люди устают от зуда реформаторства, от жизни в раскорячку. Сооронбай Жээнбеков является сторонником действующего в стране политического и экономического курса и сохранения всех достижений республики за последние шесть лет. Будучи премьер-министром Жээнбеков и его команда вырвали страну из тисков кризиса за короткие сроки и добились роста экономики почти на 7%, промышленности на 31,6%, экспорта на 30%. Он приложил все усилия, чтобы обеспечить комфортное пребывание Кыргызстана в Евразийском Экономическом Союзе.

Удалось усилить и энергетическую независимость страны. В этом году начата модернизация Токттогульской ГЭС, в результате чего ее мощность возрастет на 240 МВт и обеспечит энергетическую потребность страны в ближайшие 35-40 лет. Сооронбай Жээнбеков заложил основу и для международного сотрудничества в этой области, участвуя в запуске межгосударственного проекта CASA-1000, который позволит Кыргызстану вырабатывать электроэнергию и транспортировать ее в Афганистан и Пакистан.

Сооронбай Жээнбеков как никто другой понимает ценность образования и осознает, что

главный ресурс Кыргызстана - это образованные граждане. "Школьный учитель останется в самом центре моего внимания", - не устает заявлять Сооронбай Жээнбеков. В целом, "за последние несколько лет система образования Кыргызстана сделала большой рывок вперед" - так отметил президент Алмазбек Атамбаев работу правительства Жээнбекова в этом направлении, поддержка которого увеличилась с 12 млрд сомов в 2010 году до 28 млрд сомов в 2017 году. Из них около 240 млн сомов идут на развитие дошкольного образования. Государственные инвестиции вывели страну в десятку передовых стран, вкладывающих в образование.

Сооронбай Жээнбеков намерен продолжить беспощадную борьбу с коррупцией, начатую

нынешним главой государства Атамбаевым. И сам Жээнбеков один из немногих чиновников высокого ранга, который никогда не был замешан в коррупционных скандалах. Если среди госслужащих не будет нечистых на руку, то государственный бюджет будет увеличиваться, считает наш кандидат. Это как одна из возможностей пополнения казны. А традиционным способом - сбором налоговых поступлений - благодаря работе Жээнбекова и его кабинета - бюджет пополнился на 11 млрд сомов. Словом, работа Сооронбая Жээнбекова по сохранению начатого президентом Атамбаевым курса развития Кыргызстана начнется не на "пустом месте". Он уже заложил фундамент, от которого оттолкнется, став Президентом страны.

Далее по списку качеств будущего президента - его любимый вид спорта и отношение к нему. По признанию Сооронбая Жээнбекова, он поклонник как национальных, так и традиционных видов спорта. В молодости был отчаянным игроком команды по кок-бору, волейболу. Это воспитало в нем решительность, способность быстро принимать решения и быть всегда в отличной физической форме. Как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тепло принимал наших спортсменов - победителей престижных международных турниров, награждая их почетными грамотами. Во время встреч с избирателями, которые уже идут в разных регионах Сооронбай Жээнбеков подчеркивает о важности развития массового спорта. Поэтому он обещает построить для граждан в каждом селе и в каждом городском дворе спортплощадку и спортзал.

Очень важными позициями являются адекватность и интеллигентность. Как человек уравновешенный и хладнокровный, Сооронбай Шарипович воспринимает критику не как эмоциональную обиду, а как вызов, проблему, которую нужно принять и сделать выводы. А, если эмоционально критикует сам, то, как и свойственно интеллигентному человеку, потом очень переживает. Как рассказал Жээнбеков в интервью 5 каналу, после того, как выгнал с заседания нерадивого чиновника, сказав "Чык эшикке!" ("Выйди за дверь"), очень сожалел об этом. Еще один признак его природной интеллигентности заключается в том, что он не любит выпячивать свою роль в выполнении какой-либо работы. Просто не позволяет воспитание.

Вот такой портрет идеального президента, списанный с Сооронбая Жээнбекова.

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 14.09.2017 г.