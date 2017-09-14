Омурбек Бабанов: В выборе президента ошибаться нельзя!

14 сентября 2017, 17:26 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области, где презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".

"15 октября вы будете выбирать не партию, а одного человека. Вы определите дальнейший путь Кыргызстана. И это будет путь Кыргызстана. Сейчас говорят, что в школах проводят собрания, где говорят, чтобы вы не ходили на встречи со мной. Но вы здесь, и я хочу сказать, что именно вы меняете нашу страну. Делайте правильный выбор, ведь только сильные личности могут направить народ на правильный путь", - сказал Омурбек Бабанов.

После презентации совей платформы, Омурбек Бабанов ответил на вопросы местных жителей, которые интересовались предложениями кандидата по вопросу решения приграничных вопросов, улучшения социально-экономического состояния страны, повышения качества образования и увеличения заработных плат, пособий и пенсий.

Омурбек Бабанов отметил, что все вопросы и наказы избирателей отражены в программе "Путь вперед!", которая обязательно будет реализована.

"Если в выборе парламента еще можно ошибиться, потому что из 120 депутатов хотя бы 20 будут выполнять свои обещания, то в выборе президента ошибаться нельзя. Именно президент выбирает курс развития страны. Уверенно заявляю, что смогу выполнить все свои обещания. Власть будет не в моих руках и в руках одной партии. Она будет у народа. Я буду с народом!" - пообещал Омурбек Бабанов.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

* "Новый стиль управления государством"

* "Новая экономика и социальная политика"

* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

* "Безопасная страна"

* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"