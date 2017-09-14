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В Оше протестировали оборудование по идентификации избирателей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447902-ru.html

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14 сентября 2017, 17:43       Комментарии

В Оше на избирательном участке №5315 прошло пробное тестирование оборудования по идентификации избирателей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
В тестировании приняли участие жители территориального совета №8 "Ак-Буура", аксакалы, представители городских организаций, служб и ведомств, молодежь города.
В ходе тестирования операторами особое внимание уделялось работе технического оборудования, в том числе компьютерной технике, работе сканеров отпечатков пальцев, комборидера и камеры.
В течение получаса идентификацию прошли порядка 200 избирателей.

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