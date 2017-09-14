В Оше протестировали оборудование по идентификации избирателей

14 сентября 2017, 17:43 Комментарии

В Оше на избирательном участке №5315 прошло пробное тестирование оборудования по идентификации избирателей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В тестировании приняли участие жители территориального совета №8 "Ак-Буура", аксакалы, представители городских организаций, служб и ведомств, молодежь города.

В ходе тестирования операторами особое внимание уделялось работе технического оборудования, в том числе компьютерной технике, работе сканеров отпечатков пальцев, комборидера и камеры.

В течение получаса идентификацию прошли порядка 200 избирателей.