Выборы-2017: Чего ожидать от альянса Бабанова и Торобаева

14 сентября 2017, 18:10 Комментарии

Известный в Кыргызстане политолог Марс Сариев поделился с K-News своими выводами относительно первой недели агитации в рамках президентской кампании, а также озвучил прогнозы относительно возможных объединений в альянсы, на которые пойдут основные кандидаты в президенты.

Итак, за плечами пять дней агитационной кампании. Каковы первые впечатления от того, что происходит на политическом Олимпе в Кыргызстане? Первый день агитации мне запомнился, безусловно, многочисленными баннерами с изображением Омурбека Бабанова. Это довольно сильный ход штаба кандидата, поскольку вся столица, впрочем, как и другие населенные пункты республики, в его агитационных плакатах и баннерах. На их фоне другие кандидаты выглядят куда более слабее. В целом, гонка началась относительно выдержанно, без эксцессов, если не считать таких моментов, как демонтаж баннеров Бабанова в Кочкорке. Старт дан, как говорится, но уверен, ко второй половине сентября-началу октября оппоненты раскачаются, и начнется настоящая борьба.

А как же факты применения административного ресурса? Даже несмотря на то, что президент Атамбаев призвал отказаться от применения административного ресурса, это явление было, есть и будет в Кыргызстане. Мы должны понимать, что живем не в Европе, и отказаться от админресурса вот так сразу не получится. Поэтому даже если из "центра" будут призывать вести честную игру и заявлять, что административный ресурс не применяется, на местах чиновники будут делать наоборот. Инициативные чинуши, привыкшие поступать так еще со времен Акаева и Бакиева, по привычке будут заставлять бюджетников работать на партию власти и агитировать за кандидата от СДПК.

Безусловно, стоит ожидать судебных процессов, связанных с применением административного ресурса и фиксацией нарушений со стороны кандидатов, однако эти процессы активизируются непосредственно за несколько дней до голосования. В целом же я уверен, что вопрос применения админресурса будет стоять остро.

Накануне одно из местных СМИ заявило о том, что в ближайшие дни фаворит президентской гонки Омурбек Бабанов гонки о создании альянса с лидером одной из партий. Как Вы считаете, произойдет ли это объединение и стоит ли ожидать новых альянсов между другими политиками? На днях мы стали свидетелями развала "южного квартета", объединившегося 6 августа в партию "Кайра Жаралуу". Однако сразу было ясно, что потенциал для полноценного участия в предвыборной гонке был только у лидера партии "Онугуу — Прогресс" Бакыта Торобаева, которому участвовать в выборах позволяют и финансовое положение, и наличие фракции в парламенте. К тому же, Торобаев – растущая фигура.

Я предполагал, что "четверка" выдвинет его, создав тем самым альтернативу Сооронбаю Жээнбекову на юге Кыргызстана, чтобы капитализировать свой "электоральный капитал". По сути, Торобаев, оценив ситуацию, пришел к выводу, что теряет потенциал, соответственно, у него возникла потребность войти в альянс с кем-то из сильных фигур севера. Потому что электорат Торобаева – это, в основном, юг. Из этого следует, что Торобаев, которому лучше оставаться в оппозиции, заключит альянс с Бабановым и тем самым укрепить свои позиции. Менее вероятно – с Сариевым. Темир Аргембаевич — сильная фигура, но на юге у него нет голосов. А на севере с каждым днем шансы Сариева тают.

Посмотрите на Монголию, Филиппины. Мировой тренд требует вхождения во власть новых политических фигур, не исключение – и Кыргызстан. Да, есть совершенно новые политики типа Таалатбека Масадыкова, но у него нет совершенно никакого ресурса, потому что долгое время он находился за пределами Кыргызстана, его не знает традиционное общество. Поэтому в этом плане наиболее подходящая фигура – именно Бабанов, потенциал которого сильнее, чем у Сариева – и по финансам, и по охвату в регионах, и по политической программе.

Как Вы считаете, возможен ли второй тур в такой ситуации? Для СДПК жизненно важно провести выборы в один тур. Поскольку второй тур может стать для Жээнбекова настоящей катастрофой. Но если все же получится так, что второй тур состоится, и в него выйдут Жээнбеков и Бабанов, — это будет означать, что победа будет за Омурбеком Токтогуловичем. Ведь власть ассоциируется у людей с силой, электорат уважает силу и тянется к более "мускулистым" политикам. И в этом случае если СДПК допустит проведение второго тура, партия фактически признает свое поражение, поскольку смогла допустить развитие событий по такому сценарию, имея на руках все козыри – действующего президента и премьер-министра, партию. Именно поэтому для них тактически важно не допустить вероятности проведения выборов в два этапа. Иначе перед вторым туром критическая масса сторонников Бабанова начнет увеличиваться, к нему потянутся кланы, элиты, бизнес… Соответственно, исход голосования будет предопределен.

Задача власти будет не допустить второй тур, вплоть до инициирования уголовного преследования основных кандидатов. Однако в данной ситуации за происходящим в политических кругах в Кыргызстане следят практически все – и гражданское общество, и НПО, и наблюдатели ОБСЕ. Соответственно, непонятно, отважится ли власть пойти на крайние меры, ведь в этом случае она дискредитирует и себя, и выборы как демократический институт.

Сегодня в Сочи состоится важная встреча, на которой наверняка будет обсуждаться вопрос о преемнике. Что Вы скажете по этому поводу? Безусловно, основная цель поездки, инициированной нашей стороной, – это вопрос преемника. Неоднократные встречи с Путиным, интересные визиты Матвиенко, спикера Госдумы ФС РФ говорят о том, что Москва дистанцируется от кандидатов в президенты КР. А это не делает комплимент для действующей власти в Бишкеке. Дистанцирование Москвы можно трактовать так, что Кремль не особо устраивает фигура, которую выдвигает Атамбаев. Поэтому поездка будет решающей для Алмазбека Шаршеновича – это последний шанс согласовать этот вопрос с Москвой и получить поддержку Кремля. Получится или нет – вопрос торга. Насколько Атамбаев сможет продавить эти вопросы, не ясно. Но, на мой взгляд, Москве выгоднее будет продолжать сохранять нейтральную позицию, а это играет на руку таким кандидатам, как Бабанов. Почему? Если вдруг Москва поддержит Жээнбекова, а он не пройдет, то Кремль дискредитирует себя. А сейчас по умолчанию картина такова, что и без поддержки Москвы любой из кандидатов будет так или иначе работать с Кремлем. Достаточно взглянуть на программы кандидатов. Поэтому Москва останется нейтральной, что положительно скажется на шансах Бабанова.