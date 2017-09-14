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Потраченные на ЭКСПО-2017 в Астане деньги уже возвращены

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/potrachen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447900-ru.html

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14 сентября 2017, 17:35       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Проведение международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане уже окупилось.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Акорде заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщило агентство "Казинформ". "Деньги, потраченные, уже вернулись за счет посещений и за счет туристов, которые были здесь. Как я уже говорил, заполнены все гостиницы Астаны, все рестораны, все концертные залы, все магазины получили хороший толчок. Поступление в бюджет Астаны повысилось в несколько раз за эти годы. Бизнесмены тоже заработали свои деньги. Все это - в копилку страны", - сказал Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции с отечественными и зарубежными журналистами в Акорде.
Он напомнил, что на строительстве ЭКСПО-2017 участвовали 1400 казахстанских компаний. "Они поставляли металл, оборудование, строительные материалы. Этот мультипликативный эффект прошел по всем этим предприятиям. Люди заработали деньги. Бюджет получил тоже свои средства", - резюмировал Глава казахского государства.

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