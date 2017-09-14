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Мэрия Бишкека приглашает горожан на посадку саженцев для озеленения города

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447899-ru.html

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14 сентября 2017, 17:40       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев, тем самым внеся свой вклад в озеленение и благоустройство города.
В мэрии сообщили, что мероприятие пройдет 16 сентября в 10:00 по улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра. Сотрудники "Зеленстроя" готовят участки для посадки деревьев.
На указанной улице запланирована посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).
Мэрия уверяет, что "Зеленстрой" обеспечит участников необходимым инвентарем, а агрономы продемонстрируют, как правильно посадить деревья и расскажут об особенностях посадок.
Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

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