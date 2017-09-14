Сегодня: Атамбаев в Сочи, рокировки в ГП, младенец в мусорном баке

14 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Атамбаев в Сочи. Президент Кыргызстана отправился на черноморское побережье, где проведет переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Как сообщают официальные источники, главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.

Эксперты акцентируют внимание на том, что визит носит рабочий характер и нацелен на укрепление стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Пресс-служба главы государства сообщает, что встречи Атамбаева и Путина продолжатся в октябре и ноябре на полях саммитов глав государств Евразийского экономического союза и Организации Договора и коллективной безопасности.

Кадровые изменения в Генпрокуратуре. Первый заместитель надзорного ведомства Кылычбек Токтогулов отправлен в отставку по собственному желанию. Вместо него на ответственный пост подписанным сегодня распоряжением президента Кыргызстана назначен Боконбай Казаков. Также стало известно о том, что Нурлан Дюшембиев займет должность заместителя генерального прокурора.

В чем связаны перестановки в ГП, официально не сообщается. В то же время эксперты полагают, что рокировки вызваны масштабной антикоррупционной кампанией и чисткой в органах, призванных контролировать соблюдение законности в республике. Не исключено, что в скором времени последуют новые громкие отставки высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Младенец в мусорном баке. Тело новорожденного было обнаружено сегодня утром в Бишкеке на пересечении улиц Кустанайской и Астраханской. О страшной находке милиционерам сообщили местные жители. Они рассказали, что ребенок был завернут в халат и уже не подавал признаков жизни.

Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства трагедии и ведутся поиски матери, бросившей малыша. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины смерти ребенка и, возможно, определить его место рождения. Расследование находится под контролем руководства столичного ГУВД.

Распил в Минтрансе. В ведомстве выявлены крупные хищения. Ущерб, причиненный государству ответственными чиновниками, оценивается почти в 17 миллионов сомов. В отношении ответственных руководителей возбуждено уголовное дело по статьям 304 - "Злоупотребление должностным положением" и 306 – "Заключение контракта, осуществление госзакупки вопреки интересам республики" УК КР.

По данным следствия, хищения были совершены при закупке компьютерной техники на грантовые средства, предоставленные российской стороной. Финансовая помощь была оказана Кыргызстану при вхождении республики в Таможенный союз. Оборудование было закуплено без проведения тендера из одного источника по стоимости, которая значительно превышает цены на аналогичные образцы техники. Ведется следствие.

Авария в Кара-Суу. В Ошской области произошла автокатастрофа с участием пяти автомобилей. Одна из машин выехала на полосу встречного движения, протаранила "Тойоту", "Ниссан", "Хонду" и на большой скорости врезалась в мини-грузовик "Хюндай Портер". Как полагают правоохранители, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, от полученных травм он скончался в больнице.

Как сообщили в правоохранительных органах, другие пострадавшие в ДТП получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие в ходе, которого будут установлены все детали и обстоятельства смертельной аварии.

Озеленим наш город. Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев. Чиновники обещают обеспечить добровольцев необходимым инвентарем. Первое мероприятие состоится в субботу утром на Южной магистрали, на отрезке от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра.

Муниципалитет предполагает пригласить на акцию агрономов, которые будут консультировать горожан о том, как правильно сажать деревья. Работы по озеленению будут вестись поэтапно и продолжаться до середины октября. В план предстоящих работ включены улицы Киевская, Панфилова, Логвиненко. В нынешнем году городские власти планируют высадить тысячи деревьев вместо тех, что были вырублены в рамках реконструкции автодорог.