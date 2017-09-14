Теперь не покусятся! На базе Ботсада хотят основать национальный НИИ

14 сентября 2017, 17:39 Комментарии

На базе Ботанического сада при НАН КР хотят основать национальный научно-исследовательский институт. Документ опубликован на сайте правительства для общественного обсуждения.

Министерство образования предлагает вывести Ботанический сад им. Э.З. Гареева из состава Академии наук и основать на его базе самостоятельный научно-исследовательский институт с национальным статусом.

В ведомстве отмечают, что территорию, принадлежащую дендрарию, не раз пытались изъять для постройки лабораторий. Так и сегодня предпринимались попытки выделения территории Ботсада для строительства карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории.

"Несомненно, создание лабораторий на территории республики имеет важное значение для развития конкурентоспособности нашей страны в рамках деятельности ЕАЭС. Однако строительство лаборатории на территории Ботанического сада противоречит законам об охраняемых природных зонах и Академии наук и неотвратимо повлечет гибель уникальной коллекции растительности. В связи с вышеизложенным сегодня необходимо принять ряд ответственных решений для создания основ развития Ботанического сада, а именно: в первую очередь сохранения его территории и генофонда растительного мира; улучшение инфраструктуры и материально-технической базы; модернизации научно-исследовательской и селекционной деятельности; развитие образовательной и эколого-культурно-просветительской деятельности", - говорится в справке-обосновании.

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН КР был основан в 1938 году и является самым большим Ботаническим садом в Центральной Азии, занимая площадь 124 гектара столичной земли. В 1964 году Ботаническому саду присвоен статус научно-исследовательского института (НИИ).

Там собрано более 2,5 тыс. видов и форм древесных и кустарниковых растений, более 3,5 тыс. цветочно-декоративных, оранжерейных, травянистых и более 8 тыс. новых форм и сортов плодовых растений. По богатству видового состава Ботанический сад занимает первое место в Центральной Азии и ведущее место в СНГ. Является членом Международного совета ботанических садов по охране растений (BDCI) и Совета ботанических садов стран СНГ.

Отметим, на протяжении последних нескольких лет вокруг Ботанического сада не утихают скандалы. Из-за огромной площади и выгодного расположения в столице в разные годы бизнесмены и строительные компании пытались заполучить его. Также объект хотели передать то на баланс Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства, то мэрии.

В августе стало известно, что Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности планирует построить на его территории лабораторию. Идея вызвала шквал критики горожан и беспокойство экологов. Против строительства лаборатории на территории Ботсада выступил сам президент Алмазбек Атамбаев.

Этим летом на территории Ботсада произошло несколько пожаров. Вчера, 13 сентября, директор Ботсада был уволен за ненадлежащую организацию безопасности объекта.