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"Ошэлектро": заявка об отключении электричества в филармонии не поступала

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/oshele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447895-ru.html

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14 сентября 2017, 17:26       Комментарии

Заявка об отключении электричества в филармонии города Ош, где накануне проходила встреча жителей с кандидатом в президенты Омурбека Бабанова не поступала. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Ошэлектро".
По его данным, "Ошэлектро" готовится к отопительному сезону.
"В связи с этим могут быть совпадения с графиком плановых отключений электрических сетей в местах проведения встреч с населением кандидатов в президенты. Во избежание неудобств во время встреч, просим ставить в известность администрацию РЭСов ОАО "Ошэлектро" заранее", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне кандидат в президенты Омурбек Бабанов должен был встретиться с жителями Оша в филармонии. Организаторы сообщили, что в это время в здании выключили свет.
По словам директора филармонии, в это время случилась техническая неполадка, которую оперативно устранили.

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