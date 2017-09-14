"Ошэлектро": заявка об отключении электричества в филармонии не поступала

14 сентября 2017, 17:26 Комментарии

Заявка об отключении электричества в филармонии города Ош, где накануне проходила встреча жителей с кандидатом в президенты Омурбека Бабанова не поступала. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Ошэлектро".

По его данным, "Ошэлектро" готовится к отопительному сезону.

"В связи с этим могут быть совпадения с графиком плановых отключений электрических сетей в местах проведения встреч с населением кандидатов в президенты. Во избежание неудобств во время встреч, просим ставить в известность администрацию РЭСов ОАО "Ошэлектро" заранее", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне кандидат в президенты Омурбек Бабанов должен был встретиться с жителями Оша в филармонии. Организаторы сообщили, что в это время в здании выключили свет.

По словам директора филармонии, в это время случилась техническая неполадка, которую оперативно устранили.