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Расходы республиканского бюджета выросли на 24,3% за три года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/rashod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447894-ru.html

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14 сентября 2017, 17:27       Комментарии

За январь-август 2017 года расходы республиканского бюджета составили более 80 млрд 422 млн сомов. За три года расходы увеличились на 24,3%, в 2015 году показатели расходов были на отметке 60 млрд 857 млн сомов. Такие данные приводит Центральное казначейство Кыргызстана.
За аналогичный период прошлого года расходы составили 76 млрд 700 млн сомов, что на 4,6% меньше 2017 года.
Основные траты приходятся на три направления:
Расходы на здравоохранение в этом году не превысили 9,5 млрд сомов. Но по сравнению с 2015 годом медицина в республике стала получать на 29,4% больше, прирост составил почти 2,8 млрд сомов.
Меньше всего средств выделяется на охрану окружающей среды. Здесь идет обратный процесс, расходы уменьшились на 2,8% за последние три года. Так, в текущем году по данной статье потрачено чуть больше 500 млн сомов, а в 2015 году было направлено 514 млн сомов.

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