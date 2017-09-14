Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Верховном суде, Конституционной палате и Судебном департаментеСчетная палата выявила финансовые нарушения в Верховном суде, Конституционной палате и Судебном департаментеТеперь не покусятся! На базе Ботсада хотят основать национальный НИИТеперь не покусятся! На базе Ботсада хотят основать национальный НИИ

Омурбек Бабанов: 15 октября вы определите дальнейший путь Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447893-ru.html

Похожие новости

Сборная Кыргызстана поднялась на шесть позиций в рейтинге FIFA

Рейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 122 место

Sputnik Кыргызстан презентовал аудиокнигу по роману "Сломанный меч"

Почему жители Оша поддерживают Омурбека Бабанова?

14 сентября 2017, 17:40       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области, где презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".
"15 октября вы будете выбирать не партию, а одного человека. Вы определите дальнейший путь Кыргызстана. И это будет путь Кыргызстана. Сейчас говорят, что в школах проводят собрания, где говорят, чтобы вы не ходили на встречи со мной. Но вы здесь, и я хочу сказать, что именно вы меняете нашу страну. Делайте правильный выбор, ведь только сильные личности могут направить народ на правильный путь", — сказал Омурбек Бабанов.
После презентации своей платформы Омурбек Бабанов ответил на вопросы местных жителей, которые интересовались предложениями кандидата по вопросу решения приграничных вопросов, улучшения социально-экономического состояния страны, повышения качества образования и увеличения заработных плат, пособий и пенсий.
Омурбек Бабанов отметил, что все вопросы и наказы избирателей отражены в программе "Путь вперед!", которая обязательно будет реализована.
"Если в выборе парламента еще можно ошибиться, потому что из 120 депутатов хотя бы 20 будут выполнять свои обещания, то в выборе президента ошибаться нельзя. Именно президент выбирает курс развития страны. Уверенно заявляю, что смогу выполнить все свои обещания. Власть будет не в моих руках и в руках одной партии. Она будет у народа. Я буду с народом!" — пообещал Омурбек Бабанов.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> 1 of 3 Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 14.09.2017 г. Тираж: 1.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум