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В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-astanu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447892-ru.html

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14 сентября 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Все участники встречи "Астаны-6" прибыли на переговоров по Сирии, в том числе 24 представителя вооруженной оппозиции, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.
"Четырнадцатого сентября начинается шестой раунд Астанинского процесса по Сирии. Накануне в столицу Казахстана прибыли все участвующие в них стороны", — сообщила пресс-служба.
В ведомстве проинформировали, что делегацию России возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турцию и Иран — заместители главы МИД Седат Онал и Джабер Ансари соответственно.
"Также прибыл спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. Американскую делегацию возглавляет и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую — советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель. Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные её группы", — сообщили в МИД Казахстана.
По данным ведомства, "сегодня и завтра планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне".

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