Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Ошэлектро": заявка об отключении электричества в филармонии не поступала"Ошэлектро": заявка об отключении электричества в филармонии не поступалаВ Астану прибыли все участники переговоров по СирииВ Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

ВБ выделит $50 млн Таджикистану на противодействие стихии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vb-vydeli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447891-ru.html

Похожие новости

Парламент одобрил ратификацию соглашений о выделении КР средств на реабилитацию водоснабжения в четырех городах

Исаков выделил помещение для ОО "Союз молодых инвалидов Чуйской области"

Таджикистанец пытался с поддельным кыргызским паспортом попасть в Россию

В аэропорту Оша задержаны таджикистанец и кыргызстанец с поддельными документами

Гражданин Таджикистана пытался попасть в Россию по поддельному кыргызскому паспорту

14 сентября 2017, 17:24       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Всемирный банк предоставит Таджикистану 50 млн. долларов для укрепления жизненно важной инфраструктуры в некоторых наиболее уязвимых регионах, сообщило агентство "Азия плюс".
Проект укрепления жизненно важной инфраструктуры для противодействия стихийным бедствиям направлен на восстановление и модернизацию мостов в ГБАО, чтобы повысить их устойчивость к воздействию наводнений и селей, говорится в сообщении Всемирного банка.
Также в рамках проекта планируется восстановить и укрепить отдельные речные дамбы для улучшения речного стока в Хатлонской области, повышения безопасности домашних хозяйств, предотвращения эрозии и уменьшения сбоев в сельскохозяйственной деятельности.
Кроме того, планируется модернизировать национальный центр кризисного управления и системы экстренной связи, позволяющий службам экстренного реагирования оперативно получать доступ к информации об опасных ситуациях.
Также проект предполагает разработку стратегии финансирования противодействия рискам стихийных бедствий в Таджикистане. "Все возрастающий риск возникновения стихийных бедствий вследствие изменения климата в дополнение к высокой подверженности сейсмическим опасностям угрожает свести на нет значительную часть результатов впечатляющего прогресса Таджикистана, достигнутого за последние несколько десятилетий", - подчеркивается в сообщении Всемирного банка.
Отмечается, что, начиная с 1999 года, Таджикистану удалось сократить свои показатели бедности вдвое, а масштабы нищеты сократились почти на две трети.
"Однако за последние 25 лет по всей стране также наблюдалась череда крупных бедствий, что в совокупности привело к экономическим потерям более $1,8 млрд и затронуло более 80 процентов населения, причем тяжелее всего последствия этих стихийных бедствий отразились на наиболее уязвимых слоях населения", - говорится в сообщении.
Специалисты банка считают, что для защиты социально-экономических достижений Таджикистана и обеспечения в стране устойчивого развития необходимо предпринимать усилия по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям и стихийным бедствиям.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум