ВБ выделит $50 млн Таджикистану на противодействие стихии

14 сентября 2017, 17:24 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Всемирный банк предоставит Таджикистану 50 млн. долларов для укрепления жизненно важной инфраструктуры в некоторых наиболее уязвимых регионах, сообщило агентство "Азия плюс".

Проект укрепления жизненно важной инфраструктуры для противодействия стихийным бедствиям направлен на восстановление и модернизацию мостов в ГБАО, чтобы повысить их устойчивость к воздействию наводнений и селей, говорится в сообщении Всемирного банка.

Также в рамках проекта планируется восстановить и укрепить отдельные речные дамбы для улучшения речного стока в Хатлонской области, повышения безопасности домашних хозяйств, предотвращения эрозии и уменьшения сбоев в сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, планируется модернизировать национальный центр кризисного управления и системы экстренной связи, позволяющий службам экстренного реагирования оперативно получать доступ к информации об опасных ситуациях.

Также проект предполагает разработку стратегии финансирования противодействия рискам стихийных бедствий в Таджикистане. "Все возрастающий риск возникновения стихийных бедствий вследствие изменения климата в дополнение к высокой подверженности сейсмическим опасностям угрожает свести на нет значительную часть результатов впечатляющего прогресса Таджикистана, достигнутого за последние несколько десятилетий", - подчеркивается в сообщении Всемирного банка.

Отмечается, что, начиная с 1999 года, Таджикистану удалось сократить свои показатели бедности вдвое, а масштабы нищеты сократились почти на две трети.

"Однако за последние 25 лет по всей стране также наблюдалась череда крупных бедствий, что в совокупности привело к экономическим потерям более $1,8 млрд и затронуло более 80 процентов населения, причем тяжелее всего последствия этих стихийных бедствий отразились на наиболее уязвимых слоях населения", - говорится в сообщении.

Специалисты банка считают, что для защиты социально-экономических достижений Таджикистана и обеспечения в стране устойчивого развития необходимо предпринимать усилия по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям и стихийным бедствиям.