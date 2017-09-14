Назарбаев рассказал, как решали проблему "Казкомерцбанка"

14 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, какие проблемы возникли у Казкоммербанка, сообщает агентство "Казинформ".

"Мы сейчас полностью оздоравливаем (банковский сектор). Большая проблема была - это "Казкоммерцбанк", который в конце прошлого года фактически оказался банкротом. И 4,5 трлн. обязательств перед депозитариями физическими лицами, государством, юридическими лицами, оказались вот в такой "дыре". И никакие кризисные фонды не могли покрыть. Попросили 400 млрд., оказалось надо 600 млрд. Что надо было делать в таком случае? Есть три варианта. Первый - надо банкротить. Если банкротить, все, кто там держит деньги, потеряют их. Второе - национализировать, забрать государству. Тогда все обязательства надо взвалить на государство и платить из казны придется еще больше. Третий вариант - это привлечь более сильного инвестора, чтобы он вложил", - рассказал Президент, отвечая на вопрос на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, таким сильным инвестором оказался "Халық банк", который капитализировал в этот банк 185 млрд. тенге из своих средств. "Ни один банк такое себе позволить не может. Это вся капитализация самых крупных банков. И государство выделило 2,4 млрд. на то, чтобы все плохие активы, которые остались еще от безобразия и воровства в БТА-банке, взять на себя, и выделило такие деньги. Так что мы можем считать, что мы стабилизировали финансовый рынок, банки должны работать и начинать кредитовать нашу экономику", - резюмировал Назарбаев.