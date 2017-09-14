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Счетная палата провела аудиты в Верховном суде, Конституционной палате и Судебном департаменте

Источник:
http://kabar.kg/news/schetnaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447889-ru.html

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14 сентября 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Счетной палатой Кыргызстана проведены аудиты использования бюджетных, специальных и депозитных средств в органах судебной власти КР за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
В ходе аудита в Верховном суде КР выявлены финансовые нарушения на 1,1 млн. сомов. Так, по учетным данным специальных средств аппарата Верховного суда на 1 января 2016 года не отражена кредиторская задолженность Судебного департамента на 1,1 млн. сомов по отчислениям части исполнительского сбора.
Резервы и потери бюджета составили 4,1 млн. сомов. В частности, судьям, аппарату, младшему и техническому обслуживающему персоналу аппарата Верховного суда за счет экономии фонда заработной платы начислена непредусмотренная материальная помощь на осеннюю заготовку сельхозпродуктов на 2 млн сомов. Также с несоответствующей ссылкой на постановление Правительства КР от 23.01.2008 года №22 (в редакции от 22.10.2014 года №609), по итогам 2015 года за счет экономии фонда зарплаты начислена и выплачена непредусмотренная материальная помощь госслужащим аппарата на 2,1 млн. сомов.
В Конституционной палате КР установлена выплата непредусмотренной премии сотрудникам за счет экономии фонда заработной платы на 1,3 млн. сомов.
В Судебном департаменте при Верховном суде КР выявлены финансовые нарушения на 79,5 тыс. сомов.
Резервы и потери бюджета составили 17,3 млн. сомов. Так, бюджетные средства в сумме 9,4 млн. сомов вместо возврата в доход бюджета излишнего финансирования, образованного с непринятием закона о приставах, отсутствием утвержденной в соответствующем порядке штатной численности и расписания приставов, были израсходованы на выплату излишних премиальных.
Кроме того, неиспользованное финансирование в сумме 7,9 млн. сомов подлежало возврату в бюджет. Однако Судебным департаментом со смет центрального аппарата, Управления по г.Бишкек и Чуйской области и Совета по отбору судей необоснованно произведены авансовые платежи по подоходному налогу на 1,4 млн. сомов и социальным отчислениям на 6,5 млн. сомов, тем самым отвлечены бюджетные средства на значительную сумму.
Также установлены сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей, подлежащие зачету при финансировании текущего года, на 4,9 млн. сомов и не сданные в доход бюджета неиспользованные остатки наличных бюджетных средств на конец года на 46,1 тыс. сомов.

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