Парламент разрешил поправки в мораторий на трансформацию орошаемых земель

14 сентября 2017, 17:02 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, Жогорку Кенеш в третьем чтении рассмотрел поправки в Закон "О введении моратория на трансформацию орошаемых земель, пашни в другие категории земель и виды угодий".

Отметим, поправки разработаны в целях строительства дорог и мостов во всех регионах республики. Учитывая резкое увеличение количества автотранспорта, возникла необходимость в строительстве новых дорожных полотен в крупных городах Кыргызстана.

Суть законопроекта - отмена моратория на трансформацию земель при строительстве дорог и мостов. Предлагаемые нормы будут необходимы при строительстве автомобильных дорог Ош - Баткен, Бишкек - Ош, альтернативной дороги Север-Юг.

После обсуждения депутаты Жогорку Кенеша утвердили поправки в закон и он вступит в силу после подписания президентом страны.