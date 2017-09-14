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Парламент разрешил поправки в мораторий на трансформацию орошаемых земель

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366332_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447887-ru.html

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14 сентября 2017, 17:02       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, Жогорку Кенеш в третьем чтении рассмотрел поправки в Закон "О введении моратория на трансформацию орошаемых земель, пашни в другие категории земель и виды угодий".
Отметим, поправки разработаны в целях строительства дорог и мостов во всех регионах республики. Учитывая резкое увеличение количества автотранспорта, возникла необходимость в строительстве новых дорожных полотен в крупных городах Кыргызстана.
Суть законопроекта - отмена моратория на трансформацию земель при строительстве дорог и мостов. Предлагаемые нормы будут необходимы при строительстве автомобильных дорог Ош - Баткен, Бишкек - Ош, альтернативной дороги Север-Юг.
После обсуждения депутаты Жогорку Кенеша утвердили поправки в закон и он вступит в силу после подписания президентом страны.

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