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Исаков поздравил Медведева с днем рождения по телефону

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447886-ru.html

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14 сентября 2017, 17:03       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поговорил по телефону с председателем кабмина России Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба правительства.
Разговор состоялся по инициативе кыргызстанской стороны.
Глава правительства КР поздравил своего российского коллегу с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. В свою очередь Медведев поздравил Исакова с назначением на должность премьера.
Премьеры также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Россию в июле нынешнего года. Были затронуты и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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