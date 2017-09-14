Исаков поздравил Медведева с днем рождения по телефону

14 сентября 2017, 17:03 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поговорил по телефону с председателем кабмина России Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба правительства.

Разговор состоялся по инициативе кыргызстанской стороны.

Глава правительства КР поздравил своего российского коллегу с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. В свою очередь Медведев поздравил Исакова с назначением на должность премьера.

Премьеры также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Россию в июле нынешнего года. Были затронуты и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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