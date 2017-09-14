Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На выходных в Бишкеке посадят 820 деревьев. Вы можете поучаствоватьНа выходных в Бишкеке посадят 820 деревьев. Вы можете поучаствоватьИсаков поздравил Медведева с днем рождения по телефонуИсаков поздравил Медведева с днем рождения по телефону

Сборная Кыргызстана поднялась на шесть позиций в рейтинге FIFA

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447885-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов: 15 октября вы определите дальнейший путь Кыргызстана

Рейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 122 место

Российский специалист назначен тренером молодежной сборной КР (U-19) по футболу

Sputnik Кыргызстан презентовал аудиокнигу по роману "Сломанный меч"

14 сентября 2017, 17:11       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои показатели на шесть позиций в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и заняла 122-е место.
В августовском рейтинге отечественная команда располагалась на 128-й позиции. В августе кыргызстанцы не проводили официальных матчей.
Сборная Мьянмы, встречу с которой в Бишкеке отменили 5 сентября из соображений безопасности, находится на 152-м месте.
Лучшей командой прошлого месяца признана сборная Кабо-Верде (47 позиций вверх и 67-е место).
Худшая команда августа - сборная Гватемалы (минус 31 позиция, 131-е место).
Германская команда вновь стала лучшей, обойдя бразильскую, находящуюся на второй позиции. На третьем в текущем рейтинге разместилась национальная сборная Португалии.
А россияне установили антирекорд, впервые заняв 64-е место.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум