Сборная Кыргызстана поднялась на шесть позиций в рейтинге FIFA

14 сентября 2017, 17:11 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои показатели на шесть позиций в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и заняла 122-е место.

В августовском рейтинге отечественная команда располагалась на 128-й позиции. В августе кыргызстанцы не проводили официальных матчей.

Сборная Мьянмы, встречу с которой в Бишкеке отменили 5 сентября из соображений безопасности, находится на 152-м месте.

Лучшей командой прошлого месяца признана сборная Кабо-Верде (47 позиций вверх и 67-е место).

Худшая команда августа - сборная Гватемалы (минус 31 позиция, 131-е место).

Германская команда вновь стала лучшей, обойдя бразильскую, находящуюся на второй позиции. На третьем в текущем рейтинге разместилась национальная сборная Португалии.

А россияне установили антирекорд, впервые заняв 64-е место.

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