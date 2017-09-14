На выходных в Бишкеке посадят 820 деревьев. Вы можете поучаствовать

14 сентября 2017, 17:15 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Тех, кто захочет принять участие в мероприятии, "Зеленстрой" обеспечит необходимым инвентарем и материалом для посадок. Агрономы предприятия покажут, как правильно высаживать деревья.

Первый такой субботник планируется провести в нескольких точках столицы:

<ul> <li>по улице Токомбаева от 12-го микрорайона до проспекта Шабдан Баатыра - 600 крупномерных деревьев и 300 кустарников;</li> <li>по улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева - 220 деревьев и 60 кустов барбариса.</li> </ul>

Субботник начнется 16 сентября в 10.00.

Массовая посадка крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляется в Кыргызстане впервые.

В общей сложности в Бишкеке появится 3 855 саженцев. В мероприятии могут принять участие горожане, представители общественных организаций и активисты. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: +996 701 321 042, +996 312 375 215 - специалист по связям с общественностью МП "Зеленстрой" Мээрим Мусаева.

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