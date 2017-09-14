Россия будет вынуждена ограничить импорт товаров при отсутствии на них маркировки – Евтухов

14 сентября 2017, 17:03 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Россия ведет активную работу по внедрению систем маркировки товаров, и в последующем она начнет ограничивать свой рынок от импортных товаров, не прошедших данную процедуру. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе V Международного форума "Антиконтрафакт", который стартовал сегодня в Бишкеке.

По его словам, на сегодня в России уже введена обязательная маркировка на меховые изделия, а также разрабатываются проекты по внедрении данной системы относительно фармацевтических товаров и табачной продукции.

"Мы будем вынуждены ограничить обращение немаркированных товаров других государств на территории РФ. Мы будем, безусловно, призывать наших экономических партнеров проявлять мудрость и вводить систему маркировок. По меховым изделиям в России маркировка уже проводится в обязательном порядке. По лекарственным и табачным в скором времени запустятся пилотные проекты, а также на рассмотрение был поднят вопрос по маркировке обуви", - прокомментировал Евтухов.

Также он сообщил, что с 2019 года будут введены еще 10 позиций. В их числе товары легкой промышленности, автомобильные шины, косметика и парфюмерия, а также бытовая техника.