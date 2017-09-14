Состоялся телефонный разговор Сапара Исакова с Дмитрием Медведевым

14 сентября 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. По инициативе кыргызской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. В свою очередь Медведев также поздравил Исакова с назначением на должность премьер-министра.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Россию в июле 2017 года.

Главы правительств также обсудили актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, и отметили необходимость продолжения существующей динамики сотрудничества между странами.