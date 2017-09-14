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Продан первый именной номер нового образца "AMG" за 100 тыс сом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prodan-pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447881-ru.html

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14 сентября 2017, 16:54       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Сегодня был реализован первый именной государственный автомобильный номер по бишкекскому региону "AMG", его стоимость составляет 100 тыс сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
По ее данным, стать обладателем именного номера можно любому гражданину, достаточно внести оплату через кассы банка, подать заявление в Департамент регистрации транспорта и водительского состава, также наличие документов на собственное авто.
При этом изготовление именных знаков осуществляется с соблюдением следующих требований:
- пластина именного номерного знака должна иметь белый фон с изображением Государственного флага КР;
- номер может содержать цифровые символы (арабские) и заглавные буквы латинского алфавита;
- номер содержит как минимум две буквы, которые располагаются в начале именного номерного знака;
- именной номерной знак не должен содержит аббревиатуры государственных органов КР;
- именной номерной знак не должен содержать комбинацию символов, представляющую собой:
- призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности КР и любого иного государства, к пропаганде войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;
- выражение, считающееся нецензурным.
Напомним, что с 2016 года уполномоченным органом по реализации государственных номерных знаков является Государственное предприятие "Инфоком" при ГРС.
Предприятием успешно реализован проект по проведению онлайн аукционов на госномера с особенной комбинацией цифр. Так, за прошедшее время продано 276 аукционных номеров на сумму 9 млн 361 тыс 381 сом и 3 тыс 416 без аукционных номеров на сумму 11 млн 742 тыс 160 сом.
Важно отметить, что при выпуске регистрационных номерных знаков государственным предприятием, поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.

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