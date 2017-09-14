Сапар Исаков провел телефонный разговор с российским коллегой Медведевым

14 сентября 2017, 16:46 Комментарии

По инициативе кыргызской стороны сегодня, 14 сентября, состоялся телефонный разговор Сапара Исакова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр поздравил своего российского коллегу с днем рождения и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. В свою очередь Дмитрий Медведев также поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию в июле 2017 года.

Главы правительств также обсудили актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, и отметили необходимость продолжения существующей динамики сотрудничества между странами.