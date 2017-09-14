РАЖ вопреки: Театру быть в Таласе

14 сентября 2017, 16:49 Комментарии

Попытки политизировать вопрос завершения строительства областного драматического театра в Таласе потерпели неудачу.

Из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 45 млн сомов для оказания финансовой поддержки Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на завершение строительства здания Драматического театра имени Медетбекова в городе Таласе Таласской области и закупку необходимого оборудования. Как сообщила пресс-служба президента, соответствующее распоряжение подписал президент Алмазбек Атамбаев. Как известно, средства президентского фонда социальной защиты и поддержки формируются из внебюджетных средств.

Строительство музыкально-драматического театра в Таласе началось в 2008 году. Ему было присвоено имя народного артиста СССР Капара Медетбекова. На данный момент администрация театра располагается в городе Таласе. А артисты репетируют в арендованном здании, которое находится в ближайшем селе - Кок-Ой. В целом по области насчитывается около 80 работников театральной сферы.

Выделение средств на завершение строительства театра стало поводом для попыток раздувания скандалов. В апреле этого года вопрос выделения средств от продажи лицензии на Джеруй для завершения начатого еще в 2008 году строительства нового музыкально-драматического театра стал причиной раздора депутатов Таласского городского кенеша.

Несколько народных избранников предложили финансировать стройку за счет средств, поступивших от реализации права на разработку месторождения. Этот вопрос был поднят и в парламенте, по словам депутата Кенжебека Бокоева, который выступил на заседании фракции "Республика – Ата-Журт", автор этой инициативы – губернатор Таласской области. В связи с этим соратник нынешнего кандидата в президенты Омурбека Бабанова обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть меру ответственности представителя правительства в регионе.

Депутаты городского кенеша от СДПК предложили достроить театр за счет денег, которые поступили от аукциона на освоение месторождения Джеруй. Они отмечали, что нужно 43 миллиона сомов. Но в бюджет на 2017 год эти средства, оказывается, не были включены. Социал–демократы, чтобы выйти из ситуации, предложили взять необходимую сумму из средств Фонда развития области.

Но были удивлены, когда их коллеги из РАЖ вдруг встали в позу и даже начали обвинять в каких-то коррупционных делах.

Губернатор области Даир Канекеев был ошарашен не меньше: "Распределение средств Фонда развития Таласской области утверждено постановлением правительства. Там есть наблюдательный совет. Без их одобрения на представленные проекты не будет выделено ни тыйына. Поэтому я удивлен заявлениям о том, что якобы губернатор вмешивается в это дело".

Снова вопрос выделения денег на завершение строительства подняли и попытались политизировать уже после начала агитационной кампании президентских выборов. И опять инициаторами были депутаты фракции РАЖ в Таласском горкенеше, которые даже устроили акцию протеста. Как сообщил "Азаттык", около ста жителей Таласа 11 сентября собрались перед зданием мэрии, заявляя о нецелевом использовании средств, поступивших от месторождения Джеруй.

Глава областного Фонда развития, функция которого – контроль за использованием выделенных на три района и один город средств, первый заместитель полпреда правительства в Таласской области Чолпон Торокулов выразил несогласие с мнением о нецелевом распределении денег месторождения Джеруй и поделился таким мнением:

"От трех районов поступило порядка 30-40 проектов, все на стадии реализации. Проекты здесь утверждаются, проходя рассмотрение правления, затем – наблюдательного совета. Что касается города Таласа, то оттуда не поступило ни одного достойного проекта. Было несколько предложений, которые были не доработаны. На этой основе строят. Речи, чтобы направить 43 млн туда или сюда, не идёт. Нет такого, чтобы столько-то денег предназначалось для того или иного района. Осваивается 100 миллионов из 170 миллионов".

Одним словом, скандал пытались высосать из пальца, играя на чувствах людей, на их проблемах.

Странно, что всю бучу поднимает фракция Бабанова, который претендует на пост президента страны. Неужели вопрос духовно–культурного развития народа настолько неактуален для кандидата от РАЖ, если его соратники готовы спекулировать на теме завершения строительства театра. Тогда ничего не стоят слова о морали, нравственности, патриотизме, которые льются в уши избирателей во время встреч с Бабановым.

Если говоришь о том, что выведешь страну в ряды передовых государств, то должен прекрасно понимать, что немаловажную роль играет и духовная культура, важной частью которой является национальный театр.

Или же у тех, кто выступает против завершения театра, иные ценности, без духовно–нравственной составляющей. Тогда не стоит повышать уровень образованности народа, позволять прикасаться к прекрасному, почитать искусство, пробуждать высокие чувства через театр. Высокообразованный, духовно и культурно развитый человек опасен для тех, кому нужна просто серая масса, не задающая вопросов, чтобы можно было распоряжаться страной в своих сугубо личных целях.