Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Продан первый именной номер нового образца "AMG" за 100 тыс сомПродан первый именной номер нового образца "AMG" за 100 тыс сомСапар Исаков провел телефонный разговор с российским коллегой МедведевымСапар Исаков провел телефонный разговор с российским коллегой Медведевым

РАЖ вопреки: Театру быть в Таласе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366325_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447879-ru.html

Похожие новости

Драмтеатру в Таласе быть. Атамбаев оказал финпомощь в размере 45 млн сомов

Алмазбек Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства здания драмтеатра в городе Талас

Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства театра им. Медетбекова в Таласе

Президентом Сингапура стала женщина

Часть центра Бишкека осталась без света — поврежден кабель

14 сентября 2017, 16:49       Комментарии

Попытки политизировать вопрос завершения строительства областного драматического театра в Таласе потерпели неудачу.
Из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 45 млн сомов для оказания финансовой поддержки Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на завершение строительства здания Драматического театра имени Медетбекова в городе Таласе Таласской области и закупку необходимого оборудования. Как сообщила пресс-служба президента, соответствующее распоряжение подписал президент Алмазбек Атамбаев. Как известно, средства президентского фонда социальной защиты и поддержки формируются из внебюджетных средств.
Строительство музыкально-драматического театра в Таласе началось в 2008 году. Ему было присвоено имя народного артиста СССР Капара Медетбекова. На данный момент администрация театра располагается в городе Таласе. А артисты репетируют в арендованном здании, которое находится в ближайшем селе - Кок-Ой. В целом по области насчитывается около 80 работников театральной сферы.
Выделение средств на завершение строительства театра стало поводом для попыток раздувания скандалов. В апреле этого года вопрос выделения средств от продажи лицензии на Джеруй для завершения начатого еще в 2008 году строительства нового музыкально-драматического театра стал причиной раздора депутатов Таласского городского кенеша.
Несколько народных избранников предложили финансировать стройку за счет средств, поступивших от реализации права на разработку месторождения. Этот вопрос был поднят и в парламенте, по словам депутата Кенжебека Бокоева, который выступил на заседании фракции "Республика – Ата-Журт", автор этой инициативы – губернатор Таласской области. В связи с этим соратник нынешнего кандидата в президенты Омурбека Бабанова обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть меру ответственности представителя правительства в регионе.
Депутаты городского кенеша от СДПК предложили достроить театр за счет денег, которые поступили от аукциона на освоение месторождения Джеруй. Они отмечали, что нужно 43 миллиона сомов. Но в бюджет на 2017 год эти средства, оказывается, не были включены. Социал–демократы, чтобы выйти из ситуации, предложили взять необходимую сумму из средств Фонда развития области.
Но были удивлены, когда их коллеги из РАЖ вдруг встали в позу и даже начали обвинять в каких-то коррупционных делах.
Губернатор области Даир Канекеев был ошарашен не меньше: "Распределение средств Фонда развития Таласской области утверждено постановлением правительства. Там есть наблюдательный совет. Без их одобрения на представленные проекты не будет выделено ни тыйына. Поэтому я удивлен заявлениям о том, что якобы губернатор вмешивается в это дело".
Снова вопрос выделения денег на завершение строительства подняли и попытались политизировать уже после начала агитационной кампании президентских выборов. И опять инициаторами были депутаты фракции РАЖ в Таласском горкенеше, которые даже устроили акцию протеста. Как сообщил "Азаттык", около ста жителей Таласа 11 сентября собрались перед зданием мэрии, заявляя о нецелевом использовании средств, поступивших от месторождения Джеруй.
Глава областного Фонда развития, функция которого – контроль за использованием выделенных на три района и один город средств, первый заместитель полпреда правительства в Таласской области Чолпон Торокулов выразил несогласие с мнением о нецелевом распределении денег месторождения Джеруй и поделился таким мнением:
"От трех районов поступило порядка 30-40 проектов, все на стадии реализации. Проекты здесь утверждаются, проходя рассмотрение правления, затем – наблюдательного совета. Что касается города Таласа, то оттуда не поступило ни одного достойного проекта. Было несколько предложений, которые были не доработаны. На этой основе строят. Речи, чтобы направить 43 млн туда или сюда, не идёт. Нет такого, чтобы столько-то денег предназначалось для того или иного района. Осваивается 100 миллионов из 170 миллионов".
Одним словом, скандал пытались высосать из пальца, играя на чувствах людей, на их проблемах.
Странно, что всю бучу поднимает фракция Бабанова, который претендует на пост президента страны. Неужели вопрос духовно–культурного развития народа настолько неактуален для кандидата от РАЖ, если его соратники готовы спекулировать на теме завершения строительства театра. Тогда ничего не стоят слова о морали, нравственности, патриотизме, которые льются в уши избирателей во время встреч с Бабановым.
Если говоришь о том, что выведешь страну в ряды передовых государств, то должен прекрасно понимать, что немаловажную роль играет и духовная культура, важной частью которой является национальный театр.
Или же у тех, кто выступает против завершения театра, иные ценности, без духовно–нравственной составляющей. Тогда не стоит повышать уровень образованности народа, позволять прикасаться к прекрасному, почитать искусство, пробуждать высокие чувства через театр. Высокообразованный, духовно и культурно развитый человек опасен для тех, кому нужна просто серая масса, не задающая вопросов, чтобы можно было распоряжаться страной в своих сугубо личных целях.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум