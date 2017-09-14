14 сентября 2017, 16:26 Комментарии

Должностные лица Минтранса нанесли ущерб государству в 16 млн сомов. Об этом сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями

По его данным, при Минтрансе создана Группа реализации инвестиционных проектов, в функции которой входила подготовка и выполнение необходимых действий по приемке и оплате выполненных работ.

"Китайская корпорация выделила Минтрансу $654 тыс. на закуп авто. Однако, согласно аудиторскому заключению должностные лица группы, при принятии выполненных работ, в части закупки автотранспортных средств указали стоимость без учета фактически закупочной цены, то есть без соответствующей корректировки в сторону уменьшения. В результате чего, должностными лицами причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму более 16 млн сомов", – говорится в сообщении.

13 сентября возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" УК КР.