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Должностные лица Минтранса нанесли ущерб государству в 16 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/dolzhn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447877-ru.html

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Должностные лица Минтранса подозреваются в закупке компьютеры по завышенным ценам – ГП КР

14 сентября 2017, 16:26       Комментарии

Должностные лица Минтранса нанесли ущерб государству в 16 млн сомов. Об этом сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями
По его данным, при Минтрансе создана Группа реализации инвестиционных проектов, в функции которой входила подготовка и выполнение необходимых действий по приемке и оплате выполненных работ.
"Китайская корпорация выделила Минтрансу $654 тыс. на закуп авто. Однако, согласно аудиторскому заключению должностные лица группы, при принятии выполненных работ, в части закупки автотранспортных средств указали стоимость без учета фактически закупочной цены, то есть без соответствующей корректировки в сторону уменьшения. В результате чего, должностными лицами причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму более 16 млн сомов", – говорится в сообщении.
13 сентября возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" УК КР.

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