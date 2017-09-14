Инвесторы едва ли пойдут на рынки ЕАЭС, если они будут завалены контрафактной продукцией – Лоцманов

14 сентября 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Для привлечения инвесторов странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо очистить рынки от фальсифицированной продукции.

Как сказал первый заместитель председателя Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов, участницам экономического союза необходимо совместно бороться с данной проблемой и создавать условия для добросовестных производителей.

"Мы уделяем очень большое внимание борьбе с фальсификатом, потому что, когда на рынке появляется некачественная продукция с поддельными сертификатами, то очень сложно добросовестному производителю конкурировать. Инвесторы едва ли пойдут на наши рынки, если они знают, что рынок завален дешевой и опасной продукцией, потому что качественная продукция, безусловно, стоит дороже", - прокомментировал Лоцманов.

Он отметил, что V Международный форум "Антиконтрафакт" уделяет большое внимание разработки совместных идей по борьбе с нелегальной продукцией. Форум вызвал интерес не только экспертного сообщества, но и представителей управленческих органов стран-участниц ЕАЭС.