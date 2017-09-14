Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работыЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работыРейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчекРейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

Инвесторы едва ли пойдут на рынки ЕАЭС, если они будут завалены контрафактной продукцией – Лоцманов

Источник:
http://kabar.kg/news/investory...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447876-ru.html

Похожие новости

В Ноокате финполиция выявила факт незаконного сбыта алкогольной продукции

После нового соглашения по "Кумтору" другие инвесторы заинтересовались КР

Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции – С.Жээнбеков

Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции

Россия готова оказать техподдержку для внедрения ЕГАИС алкопродукции в КР

14 сентября 2017, 16:04       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Для привлечения инвесторов странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо очистить рынки от фальсифицированной продукции.
Как сказал первый заместитель председателя Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов, участницам экономического союза необходимо совместно бороться с данной проблемой и создавать условия для добросовестных производителей.
"Мы уделяем очень большое внимание борьбе с фальсификатом, потому что, когда на рынке появляется некачественная продукция с поддельными сертификатами, то очень сложно добросовестному производителю конкурировать. Инвесторы едва ли пойдут на наши рынки, если они знают, что рынок завален дешевой и опасной продукцией, потому что качественная продукция, безусловно, стоит дороже", - прокомментировал Лоцманов.
Он отметил, что V Международный форум "Антиконтрафакт" уделяет большое внимание разработки совместных идей по борьбе с нелегальной продукцией. Форум вызвал интерес не только экспертного сообщества, но и представителей управленческих органов стран-участниц ЕАЭС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум