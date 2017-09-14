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Кыргызская делегация принимает участие в сессии Генассамблеи ЮНВТО в Китае

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447874-ru.html

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14 сентября 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В период с 11 по 16 сентября 2017 года в городе Чэнду, Китай проходит 22-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организация (ЮНВТО) "Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По их информации, в данной сессии принимает участие кыргызская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом КР в КНР А.Усеновым.
В ходе 22-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО кыргызская делегация приняла также участие в работе Региональной комиссии для Европы, в которую входит КР.
Среди основных вопросов, рассмотренных в ходе сессии, были информация о выполнении общей программы работы на 2016-2017 гг., финансово-бюджетные вопросы Организации на 2018-2019 гг., а также рассмотрены кандидатуры в структурные институты Организации.
Кыргызстан является действительным членом ЮНВТО с 1994 года, а также принимает участие в работе Генассамблеи Всемирной туристской организации впервые с момента вступления.

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