ЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работы

14 сентября 2017, 16:05 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении одобрили поправки в Закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах".

Как сообщается в справке-обосновании, законопроект разработан в рамках мероприятий по устранению системной коррупции в органах власти.

Основным изменением в законе является отмена критерия призыва на альтернативную службу "по наличию судимости". Граждан, имеющих судимость, вне независимости от тяжести совершенного преступления, освободят от прохождения военной службы и зачислят в запас.

Также отменяется критерий призыва на альтернативную службу "по состоянию здоровья" и пересмотрен список болезней и физических недостатков для принятия решения о годности или негодности к военной службе.

Третьим, немаловажным пунктом, является новый критерий призыва "Изъявление желания выполнить общественно полезную работу". Альтернативную военную службу можно будет пройти, отработав общественно-полезные работы.

Продолжительность выполнения общественно-полезных работ - 108 часов за 18 месяцев, а также необходимо внести денежный взнос в размере 250 расчетных показателей в доход республиканского бюджета.

Расчет часов общественно-полезных работ:

<li>1,5 часа в неделю;</li><li>1,5 часа х 4 недели = 6 часов в месяц;</li><li>6 часов х 18 месяцев = 108 часов за весь период службы.</li>