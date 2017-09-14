Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Уволен директор Агентства весогабаритного контроля при МинтрансеУволен директор Агентства весогабаритного контроля при МинтрансеС того света сказал, что уснул за рулем? — о погибшем в ДТП с ЧотбаевымС того света сказал, что уснул за рулем? — о погибшем в ДТП с Чотбаевым

ЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366326_jk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447872-ru.html

Похожие новости

Парламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городов

Аксы поддержал Сооронбая Жээнбекова

ЖК поддержал отмену моратория на трансформацию орошаемых земель для кладбищ, строительства соцобъектов

В Нарыне госслужащих пугают, что все бюллетени на выборах будут пронумерованы

ЖК одобрил законопроект о прохождении альтернативной службы через выполнение общеполезной работы и взнос 25 тыс. сомов

14 сентября 2017, 16:05       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении одобрили поправки в Закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах".
Как сообщается в справке-обосновании, законопроект разработан в рамках мероприятий по устранению системной коррупции в органах власти.
Основным изменением в законе является отмена критерия призыва на альтернативную службу "по наличию судимости". Граждан, имеющих судимость, вне независимости от тяжести совершенного преступления, освободят от прохождения военной службы и зачислят в запас.
Также отменяется критерий призыва на альтернативную службу "по состоянию здоровья" и пересмотрен список болезней и физических недостатков для принятия решения о годности или негодности к военной службе.
Третьим, немаловажным пунктом, является новый критерий призыва "Изъявление желания выполнить общественно полезную работу". Альтернативную военную службу можно будет пройти, отработав общественно-полезные работы.
Продолжительность выполнения общественно-полезных работ - 108 часов за 18 месяцев, а также необходимо внести денежный взнос в размере 250 расчетных показателей в доход республиканского бюджета.
Расчет часов общественно-полезных работ:
<li>1,5 часа в неделю;</li><li>1,5 часа х 4 недели = 6 часов в месяц;</li><li>6 часов х 18 месяцев = 108 часов за весь период службы.</li>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум